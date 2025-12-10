Pamela Anderson PRVÝKRÁT prehovorila o romániku s Liamom Neesonom: Bolo to SKUTOČNÉ!

LOS ANGELES - Pamela Anderson (58) v rozhovore pre magazín People prvýkrát otvorene priznala, čo všetko sa odohralo medzi ňou a slávnym hercom Liamom Neesonom počas nakrúcania letného hitu The Naked Gun. Podľa jej slov išlo o viac než len nevinné iskrenie!
„Áno, Liam a ja sme boli chvíľu romanticky spolu, ale až po skončení nakrúcania,“ priznala pre People otvorene Pamela. Dvojica strávila "intímny víkend" v hercovom vidieckom sídle v štáte New York. „Mala som vlastnú izbu,“ dodala so smiechom, no zároveň priznala, že počas ich spoločného pobytu ich navštívili aj ich asistenti a rodinní príslušníci.
Vzťah Neesona a Anderson bol vraj FEJK: Šokujúce VYJADRENIE Pamely... Tak predsa sú SPOLU?!
A herec sa vôbec netajil tým, čo cíti - počas večere v malej francúzskej reštaurácii predstavil blondínku ako "budúcu pani Neesonovú"! Pamela si spomína aj na spoločné chvíle na záhrade, kde vraj starostlivo zachraňovala prerastený ružový ker. „Bola som šťastná, že môžem pomôcť. A jemu sa to páčilo,“ dodala.
Liam Neeson sa bláznivo zamiloval do Pamely Anderson: Aha, nafotili ich spolu na rande!
Najväčšiu pozornosť však vyvolala historka z ich "romantického týždňa", kedy Liam vraj v župane vybehol k oknu a odohnal medveďa, ktorý sa priblížil k domu počas raňajok. Po tomto dobrodružstve sa ich cesty rozišli, keďže obaja pokračovali na ďalších filmových projektoch.
ROMÁNIK Pamely Anderson a Liama Neesona: Sestra jeho zosnulej manželky (†45) REAGUJE!
Dvojica sa potom znova stretla počas letných promo aktivít k The Naked Gun. Objímali sa, držali za ruky a na šou Andyho Cohena Watch Happens Live Pamela Liamovi natrela pery svojim balzamom. „Bavili sme sa. Bolo to ako z romantického filmu od Nancy Meyersovej,“ priznala herečka a odmietla, že by išlo o marketingový ťah.
„Vždy som sa smiala, keď to ľudia tvrdili. Žiadny trik! Bolo to skutočné. Mali sme naozajstné city,“ zdôraznila Anderson. Napriek tomu však tvrdí, že sa im lepšie funguje ako priateľom a naposledy sa videli v auguste, kedy ju Neeson prišiel podporiť na divadelné predstavenie na prestížnom Wiliamstown Theater Festivale.