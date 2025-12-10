PRÍPRAVA USA na vojnu? Satelitné snímky odhalili pravdu, boj proti drogovým kartelom má byť len zásterkou

CARACAS/WASHINGTON – Napätie v Karibiku by sa dalo krájať už niekoľko mesiacov, no v poslednej dobe sa ešte zvýšilo. Americké sily vyslali do oblasti svoje loďstvo, ktoré úspešne zneškodňuje lode drogových kartelov. Tie plávajú prevažne z pobrežia Venezuely. I keď je pozemná operácia nepravdepodobná, satelitné snímky odhalili možné kroky USA.
Venezuela je podľa jej prezidenta Nicolása Madura už viac ako 20 týždňov vystavená tlaku zo strany USA. Situácia sa vyostrila po tom, ako do Karibiku premiestnili USA svoje loďstvo a podnikli niekoľko úspešných útokov na lode drogových kartelov. Súčasná situácia ale nabrala na ešte väčšej intenzite.
Viditeľné z vesmíru
Satelitné snímky z oblasti Karibiku odhalili akési "sivé škvrny", uvádza Sky News. V skutočnosti ide o americké bojové lode, medzi ktorými je aj najväčšia USS Gerald Ford. V lete bolo v oblasti spozorovaných len niekoľko plavidiel, no v súčasnosti sa ich počet rapídne zvýšil. Američania navyše disponujú aj bojovými lietadlami a bombardérmi, vďaka ktorým vedia monitorovať široké okolie a predovšetkým pobrežie Venezuely.
Washington dňa 2. septembra na sociálnej sieti X informoval, že podnikol útoky na lode drogových kartelov "narkoteroristov", ktoré pašovali do USA fentanyl. Priame dôkazy ale neboli poskytnuté. Dominikánska republika pred časom potvrdila, že z jedného zo zasiahnutých plavidiel zaistila polícia veľké množstvo kokaínu.
Len za posledné štyri mesiace sa americkému loďstvu v spolupráci s letectvom podarilo zneškodniť 23 plavidiel. Pri útokoch malo zomrieť najmenej 87 osôb. Posledný bol zaznamenaný dňa 4. decembra.
Skutočné ciele USA?
Analytici tvrdia, že boj proti drogovým kartelom je pre USA len zásterkou. Washington ide údajne po zásobách ropy, ktorých má Venezuela najviac na svete. Potvrdila to aj republikánka María Salazarová, ktorá sa vyjadrila, že "prístup USA do Venezuely by bol sviatkom pre americké ropné spoločnosti".
Prezident Maduro už zaslal OPEC-u (najväčší vývozci ropy na svete) otvorený list, v ktorom obviňuje USA z plánu "zmocniť sa ropného bohatstva Venezuely...cez smrtiacu vojenskú silu". Už prvý zdokumentovaný útok USA na lode drogových kartelov mal byť kontroverzný. Počas údajného "druhého úderu" mali byť zasiahnutí aj ľudia vo vode, ktorí nemali predstavovať žiadnu hrozbu. Americký minister obrany Pete Hegseth však vyhlásil, že vo vode „nebolo vidieť žiadnych preživších“ a plavidlo začalo horieť už pred druhým úderom.