Románik Pamely Anderson a Liama Neesona: Celé to bol FEJK!

LOS ANGELES - Pamela Anderson a Liam Neeson počas turné pôsobili ako čerstvo zamilovaná dvojica. Išlo však od začiatku len o starostlivo naplánovaný PR trik, ktorý mal prilákať divákov do kín.
Počas uplynulých mesiacov celý svet doslova "žral" vzťah Pamely Anderson a Liama Neesona. Spoločné rozhovory, chémia – všetko vyzeralo ako začiatok romániku. Pravda je však podľa zdrojov TMZ úplne inde. Zdroje prezradili, že celá ich zápletka bola detailne naplánovaná. A to ešte v čase, keď sa film The Naked Gun nakrúcal.
Od chvíle, čo sa kamery vypli v júni 2024, sa Pamela a Liam vraj vôbec nestretli až do leta 2025, kedy začalo promo kampaňou nabité turné. Najväčšiu pozornosť si vyslúžili Pameline vyjadrenia, že pre Liama piekla muffiny a kváskový chlieb. Herec jej rozprávku podporil aj v rozhovoroch pred premiérou, čo pôsobilo nanajvýš romanticky.
Dnes sa však ukazuje, že šlo len o marketing a nie realitu. „Pam a Liam nikdy nemali súkromnú večeru. Ak spolu niečo jedli, vždy boli pri stole asistenti... striktne pracovné, žiadna romantika,“ doplnili zdroje. Aj keď išlo iba o marketingový ťah, jeho výsledky hovoria samy za seba. Počin zarobil viac než 89 miliónov dolárov. Bol to vraj od začiatku len recept, ako dostať ľudí do kín.
