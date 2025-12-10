Slovenský umelecký svet v SMÚTKU: Zomrela tanečná legenda (†92)... Učila aj Sklovskú!

BRATISLAVA - Umelecký svet dnes zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 92 rokov zomrela tanečná pedagogička, choreografka, tanečnica a zakladateľka slávneho bratislavského detského folklórneho súboru Vienok, Helena Jurasovová. Učila aj Sisu Sklovskú a Miroslava Dvorského!
Smutnú správu oznámil na sociálnej sieti moderátor STVR z Rádia Regina Západ Martin Jurčo. Helena Jurasovová zomrela v utorok 9. decembra vo veku 92 rokov.
Mgr. art. Helena Jurasovová, významná folkloristka, choreografka a tanečná pedagogička, sa narodila 2. júla 1933 v Skalici. Počas svojho života sa zaradila medzi kľúčové osobnosti, ktoré formovali podobu detského ľudového tanca na Slovensku.
Štúdium tanečnej pedagogiky ukončila v roku 1961 na VŠMU v Bratislave pod vedením profesorov Štefana Tótha, Roberta Brauna a Jana Reymosera. Svoju diplomovú prácu s názvom Tanečné oblasti západného Slovenska publikovala ešte ako Blahová-Synková.
V období 1952 – 1956 pôsobila ako tanečnica vo Vojenskom umeleckom súbore. Neskôr vyučovala na Ľudovej škole umenia (1961 – 1963, 1978 – 1984) a v bratislavskom Osvetovom ústave (1963 – 1967).
Medzi rokmi 1968 – 1978 pracovala v bratislavskom Dome pionierov a mládeže, kde v roku 1968 založila detský folklórny súbor Vienok. Pod jej vedením sa súbor zaradil medzi popredné detské folklórne kolektívy na Slovensku a úspešne vystupoval aj v zahraničí. Mnohí jeho bývalí členovia neskôr pokračovali v renomovaných folklórnych súboroch (Lúčnica, Gymnik, Technik) alebo sa stali profesionálnymi tanečníkmi Slovenského národného divadla.
Od roku 1981 pôsobila externe a v rokoch 1984 – 1991 bola odbornou asistentkou javiskového pohybu a choreografkou operného štúdia na Hudobnej fakulte VŠMU. Medzi jej študentov patrili aj známe osobnosti, ako Miroslav Dvorský, Sisa Sklovská či Ľudovít Ludha. Krátky čas učila aj na konzervatóriu v Bratislave.
Česť jej pamiatke!