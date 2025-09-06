Vzťah Neesona a Anderson bol vraj FEJK: Šokujúce VYJADRENIE Pamely... Tak predsa sú SPOLU?!

DEAUVILLE - Opäť rozprúdila debaty! Pamela Anderson a Liam Neeson boli v posledných mesiacoch témou číslo 1. Hovorilo sa, že sa počas natáčania filmu The Naked Gun zblížili a tvoria pár. No následne prišiel zdroj s informáciou, že išlo len o PR ťah. A aktuálne sa na túto tému rozhovorila samotná blondínka!
Plavovlasá sexbomba sa počas ďakovnej reči na 51. americkom filmovom festivale v Deauville postarala o poriadny rozruch. Namiesto toho, aby si užila ocenenie za celoživotný prínos, sa nečakane pustila do klebiet o údajnej romanci s Liamom Neesonom. Len nedávno sa totiž začalo hovoriť, že išlo len o PR ťah.
„Nerobím a nikdy sa nezapojím do PR trikov. To by bolo ako rozsudok smrti. To, čo robím, je autentické,“ vyhlásila Pamela priamo na pódiu. Pri tom sa hravo zadívala do kamery a dala si dramatickú pauzu – akoby tým chcela niekomu konkrétnemu niečo odkázať. Herečka zároveň priznala, že je poverčivá v otázkach lásky a nikdy nebude verejne rozoberať svoj súkromný milostný život. „Nehrám žiadne hlúpe hry. Som úprimná,“ dodala.
No podľa zdrojov blízkych TMZ bolo celé to koketovanie počas promo-tour k filmu The Naked Gun len obyčajný marketingový ťah, ktorý si vymysleli PR tímy a štúdio Paramount. Takže ako to vlastne je? Ak Pamela tvrdí, že je úprimná a že v láske sa na nič nehrá, môže to znamenať, že s Liamom Neesonom tvoria naozaj pár. Zrejme to ukáže až čas.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%