Legenda krasokorčuľovania, hokejisti aj vianočný punč. Toto nemôžete zmeškať!

Vianočné trhy na Námestí SNP v Banskej Bystrici zažijú olympijskú atmosféru! 11. decembra o 15.30 h predstaví Slovenský olympijský tím novú kolekciu pre zimné olympijské hry 2026 inšpirovanú legendárnym krasokorčuliarom, slovenským športovcom 20. storočia Ondrejom Nepelom. Tešiť sa môžete aj na autogramiádu našich hokejistov, koncert skupiny Gladiator, primátorský punč a skvelú atmosféru.
Kolekcia, ktorú by ste chceli nosiť aj vy
Uvedenie kolekcií pre olympijské hry býva v každej krajine očakávanou udalosťou. Kolekcia nie je pre tím len oblečením, je to prejav spolupatričnosti, ukazuje aktuálne trendy a spája športovcov a fanúšikov do jedného celku.
Pre zimné olympijské hry 2026 pristúpili dizajnéri generálneho partnera Slovenského olympijského a športového výboru 4F ku kolekcii pre Slovenský olympijský tím s myšlienkou spojiť národnú hrdosť, mladistvú energiu a taliansku uvoľnenosť a zároveň vzdať hold slovenskému dedičstvu sviežim, súčasným vyjadrením. A neuveríte, kto kreslil základný vzor!
Legendárny krasokorčuliar ako inšpirácia
Slovenský olympijský a športový výbor predstavil hlavnú myšlienku a vizuálnu identitu pre zimné olympijské hry v Miláne a Cortine 2026 s heslom „Držme spolu v Miláne a Cortine“ .
Nová kampaň nadväzuje na dlhoročnú tradíciu silného fanúšikovského zázemia. Cieľom iniciatívy je ukázať, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, Slováci držia spolu – na tribúnach, doma pri obrazovkách aj vo svete.
Inak to nebolo ani pred rokmi, keď davy fanúšikov s napätím čakali na súťažné vystúpenia majstra povinných cvikov Ondreja Nepelu. Olympijský víťaz zo Sappora 1972, trojnásobný majster sveta a päťnásobný majster Európy sprevádza slovenských olympionikov na ceste do Talianska.
Legendárneho krasokorčuliara pripomenie aj pripravovaná kolekcia oblečenia pre ZOH 2026. Základom dizajnu je tvar jedného z krasokorčuliarskych povinných cvikov, v ktorom Nepela vynikal. Miernou úpravou vznikol symbol pripomínajúci štvorlístok – znak šťastia, ale aj spolupatričnosti. Pri pohľade zhora tvoria štyri línie podobu štyroch ľudí držiacich sa okolo ramien, čo dokonale vystihuje hlavné posolstvo kampane: „Tieto zimné olympijské hry držíme všetci spolu. Veď sme jeden tím.“
Podpis od hokejistov, vianočná atmosféra a koncert
Spolu s mestom Banská Bystrica, Slovenským zväzom ľadového hokeja a partnermi TIPOS, Kaufland Slovenská republika, 4F, Veolia, Allianz a Euromotor pripravil Slovenský olympijský a športový výbor popri predstavení kolekcie 11. decembra od 15.30 h zaujímavé popoludnie pre fanúšikov športu, kultúry, ale aj gastronómie.
„Veľmi sa tešíme na verejné predstavenie oficiálnej kolekcie pre zimné olympijské hry. Verím, že to bude pre všetkých zážitok. Chcel by som sa poďakovať mestu Banská Bystrica, našim partnerom pri organizácii prezentácie Kaufland Slovenská republika a 4F, ako aj Slovenskému zväzu ľadového hokeja, že sa nám podarilo spojiť sily. Držíme spolu a sme jeden tím. V tomto duchu sa bude konať aj program na banskobystrickom Námestí SNP,“ povedal generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.
Súčasťou predstavenia kolekcie bude aj autogramiáda hokejistov v Kaufland zóne priamo na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Podpis môžete získať od hráčov, ktorí sa v Banskej Bystrici predstavia na poslednej previerke pred odchodom na ZOH – Vianočnom Kaufland Cupe.
Od 16.00 h primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko privíta návštevníkov v charitatívnom stánku pred Radnicou, v ktorom sa budú môcť zohriať tradičným Primátorským punčom. Výťažok z predaja tento rok poputuje Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajskému stredisku v Banskej Bystrici. O 17.00 h na hlavnom pódiu roztočí hudobná skupina Gladiator.
PROGRAM PREDSTAVENIA KOLEKCIE OBLEČENIA NA ZOH 2026
Štvrtok 11. decembra na Námestí SNP v Banskej Bystrici
15.30 – 16.30 h Predstavenie oficiálnej kolekcie oblečenia Slovenského olympijského tímu na ZOH 2026 a autogramiáda hokejovej reprezentácie - hlavné pódium, Kaufland zóna pri Radnici
16.00 h Primátorský punč – stánok pred Radnicou na Námestí SNP.
17.00 h Koncert skupiny Gladiator – hlavné pódium
