Pamela Anderson novým imidžom vyráža dych: FOTO Teraz by zapadla do Sľubu!

PARÍŽ - Pamela Anderson má už nejaký čas nový imidž. Aktuálne ním vyrazila dych na parížskom Fashion Weeku. Teraz by úplne zapadla do seriálu Sľub. Čo poviete?
Pamela Anderson, ikona 90. rokov a herečka, ktorú si väčšina ľudí spája s legendárnym seriálom Pobrežná hliadka, opäť raz ukázala, že vek je iba číslo. Na parížskom týždni módy sa objavila v úplne novej podobe a všetkým vyrazila dych.
Na prehliadke značky Mugler sedela v prvej rade a okamžite na seba strhla všetku pozornosť. Namiesto svojej typickej platinovo blond hrivy, ktorá ju sprevádzala počas väčšiny kariéry, sa tentoraz predstavila ako ryšavka s kratším mikádom a jemne rozcuchanou ofinou.
Outfit, ktorý si zvolila, pôsobil ako módna pocta osemdesiatym rokom. Čierne midi šaty s lesklým efektom, dlhými rukávmi a nápadnými ramennými vypchávkami kombinovali eleganciu s odvážnym retro nádychom. Totálne by teraz zapadla do seriálu Sľub, čo poviete?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%