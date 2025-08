ROMÁNIK Pamely Anderson a Liama Neesona: Sestra jeho zosnulej manželky (†45) REAGUJE!

Pamela Anderson (Zdroj: SITA)

Verejnosť aktuálne ostro sleduje vývoj vzťahu Pamely Anderson a Liama Neesona. Začalo sa totiž šuškať o tom, že medzi dvojicou je silná chémia a pri natáčaní novej komédie Bláznivá strela medzi nimi preskočila iskra. Aktuálne sa hovorí ako o hotovej veci, že dvojica tvorí pár, hoci sú len na začiatku a ešte svoj pomaly sa rozvíjajúci vzťah nechcú zakríknuť.

Fanúšikovia sú z nového páriku nadšení... A zdá sa, že Liamov vzťah s Pamelou Anderson schvaľuje aj švagriná - sestra jeho tragicky zosnulej manželky Natashe Richardson. Herečka zahynula v marci 2009 po páde na lyžiach a nič nenasvedčovalo tomu, že by mala nejaký problém. Vraj dokonca odmietala lekársku pomoc. No po zhruba hodine začala pociťovať silné bolesti a jej stav sa rapídne zhoršil.

Natasha Richardson a Liam Neeson (Zdroj: SITA)

Odvtedy sa po boku Liama Neesona objavila len jedna žena - PR manažérka Freya St. Johnston, s ktorou tvoril pár len dva roky. No a po dlhých 13 rokoch sa zdá, že herec dal láske opäť šancu. A teší to aj jeho švagrinú Joely Richardson. Na spoločné zábery Pamely a Liama totiž reagovala stroho, no jasne, zverejnila 7 emotikonov červených srdiečok. To hovorí za všetko!

(Zdroj: Instagram PA)