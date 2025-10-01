Pamela Anderson radikálne ZMENILA IMIDŽ: Čože? Je z nej iná žena!

PARIŽ - Obrovská zmena! Niekdajšia sexbomba Pamela Anderson sa pred pár rokmi postarala o poriadne prekvapenie, keď sa v spoločnosti objavila úplne nenalíčená. Teraz prekvapuje opäť. Po rokoch sa totiž zbavila blond farby vlasov, ktorá bola pre ňu vždy tak typická.
Výrazný mejkap, silikóny a blonďavá hriva boli zbrane, ktorými si Pamela Anderson zaručila svoju pozíciu medzi tými najväčším sexicami šoubiznisu. Toto kombo je však už istý čas minulosťou. Hviezda seriálu Pobrežná hliadka preferuje skôr prirodzenosť.
Podľa zdrojov z jej blízkeho okolia sa herečka inšpirovala švédskymi filmovými ikonami - Gunnel Lindblom a Bibbi Andersson, ktoré hlásali a propagovali prirodzené starnutie. Práve ich mená vraj spomínala, keď nedávno prišla za svojim kaderníkom so slovami, že túži po zmene účesu.
Z platinovej blondínky je najnovšie ryšavka a nový je aj strih jej vlasov. Viaceré médiá v súvislosti s tým špekulujú, že možno ide o zmenu kvôli novej filmovej úlohe. Pamela by si mala zahrať v novom počine s názvom Love is Not the Answer.
