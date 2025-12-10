Streda10. december 2025, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Totálny bordel! Energopomoc ľuďom zatiaľ veľmi nepomáha: Infolinky nestíhajú, ľudia riešia jeden problém za druhým

BRATISLAVA – Mala ľuďom pomôcť, namiesto toho mnohým spôsobuje iba stres a starosti. Energopomoc, ktorú minulý týždeň vo veľkom štýle predstavila vláda sprevádza jeden problém za druhým.

Prvý veľký škandál sa spustil potom, ako vysvitlo, že energopomoc môžu dostať aj poslanci s príjmami pohybujúcimi sa okolo sumy 7-tisíc eur. Na to promptne zareagovalo aj ministerstvo hospodárstva, ktoré to chcelo napraviť podaním poslaneckého pozmeňovacieho zákona. To bol však iba začiatok.

Spočiatku totiž verejnosť poznala iba kľúč, na základe ktorého štát energopomoc prideľuje a síce si každý mohol prepočítať, či podmienky spĺňa, alebo nie, išlo len o orientačné údaje. Od pondelka si však ľudia môžu už na oficiálnej stránke overiť, či im bola energopomoc pridelená. Stačí, ak pri plyne, elektrine a teple zadajú potrebné údaje a systém im vygeneruje odpoveď na otázku, či im energopomoc pridelená bola, alebo nie. A tu nastáva problém – mnohí z tých, čo na základe svojich príjmov počítali s energopomocou, zistili, že im pridelená nebola. A naopak, našli sa aj takí, ktorí predpokladali, že s ich príjmami na ňu nárok nemajú, no zostali prekvapení. 

Tlačová konferencia strany SaS na tému absolútneho zlyhania Sakovej a nepridelenej energopomoci (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Svoju skúsenosť opísal na sociálnej sieti v skupine venovanej fotovoltike Martin. "Na plyn som dostal, na elektriku nie. Mám fve bez dotácie. Volal som na infolinku a pani povedala, že to nie je možné, že keď dostanem na jedno, tak musím aj na druhé,“ posťažoval sa. Bolo mu odporučené, aby išiel po 27. decembri na okresný úrad a podal námietku. „Niečo vymyslia zle a občan ma potom behať, pýtať si dáta a vysvetľovať tetuškám, že spravili chybu,“ dodal.

Daniela zasa opísala svoju skúsenosť – prvý deň systém uviedol, že na elektrinu dotáciu dostali, no na plyn nie. Keď to však skúšali znova na druhý deň, už im systém v oboch prípadoch potvrdil, že dotácia im pridelená bola. „Podľa mňa tam ešte majú chyby,“ podotkla.

O skúsenosť sa podelila aj mama dvoch detí Veronika s tým, že jej dotácia pridelená nebola. „U mňa bude asi problém, že som menila trvalý pobyt 5/2025. Dovolala som sa a mám ísť po 27.12. osobne na úrad, lebo mám čas chodiť pri deťoch alebo s nimi po úradoch,“ dodala.

„Ja som tam volal, pani na infolinke mi povedala, že tam majú ešte veľa chýb a že sa to rieši. Že to mám ešte pár dní sledovať a môže sa to zmeniť. Ak nie tak to mám riešiť po 28.12. na okresnom úrade,“ opísal svoju skúsenosť zasa Peter. Niektorým sa na infolinku nepodarilo dovolať vôbec a to ani po niekoľkokrát opakovanom pokuse a čakaní na prepojenie. 

Našli sa však aj takí, ktorí s energopomocou pre vyšší príjem nepočítali, no na ich prekvapenie im pridelená bola. Jeden z diskutujúcich napríklad uviedol, že podľa kalkulačky mu vyšlo, že hranicu, do ktorej sa prideľuje energopomoc, prekročil o 600 eur. „Ale ako som si zadal EIC do webu energopomoc, tak mi ukázalo, že mi bola pridelená energo, takže majú v tom totálny bordel,“ povedal.

Opozícia už podniká kroky

Chaos okolo energopomoci kritizuje aj opozícia. Opozičné Hnutie Slovensko už oslovilo všetky opozičné strany a začalo so zberom podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze. Ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) zároveň vyzvali, aby po posledných udalostiach spojených s chaotickým nastavením energopomoci vyvodila politickú zodpovednosť a odstúpila zo svojej funkcie. Podľa Hnutia Slovensko je systém energopomoci po viac ako dvoch rokoch príprav úplne zbabraný. Poslancom denne prichádzajú správy od občanov, ktorí sa cítia poškodení a nespravodlivo vylúčení z pomoci. Poslanec NR SR Július Jakab (Hnutie Slovensko) uviedol príklad rodiny s nízkymi príjmami, ktorá na energopomoc nárok nemá. Ďalším závažným problémom je podľa poslanca pokyn, aby sa občania 28. decembra osobne dostavili na klientske centrá a riešili nejasnosti v žiadostiach o energopomoc. Na stretnutie musia prísť všetci členovia domácnosti s trvalým pobytom, prípadne splnomocniť jedného z nich notársky overeným poverením. „Toto Slovensko ešte nezažilo. V 21. storočí vláda medzi sviatkami ťahá ľudí na úrady, aby sa dozvedeli, prečo nedostali pomoc a či systém neurobil chybu. Za toto by mala padnúť celá vláda,“ vyhlásil Jakab.

Energopomoc kritizuje aj opozičná SaS. Predseda SaS Branislav Gröhling uviedol, že „čoho sa Hlas-SD dotkne, tam sa buď kradne alebo zle vládne“. „Presne to vidíme pri tejto úplne spackanej energopomoci,“ podčiarkol. Pripomenul, že SaS spustila adresu energochaos@sas.sk, na ktorú už za jediný deň prišli stovky mailov od ľudí, ktorí nespravodlivo nedostali pomoc. „Toto je na odstúpenie Sakovej a jej okamžité odvolanie. Čo robili celý rok? Prečo ľuďom neposkytli ani minimálne prechodné obdobie na úpravu trvalých pobytov?“ dodal predseda SaS.

Viac o téme: DotácieCeny energiíEnergopomoc
