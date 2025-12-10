Streda10. december 2025, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Exšéfku Krajskej prokuratúry Ivetu oslobodili spod obžaloby zo zneužívania právomoci

BRATISLAVA - Bývalú šéfku Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave Ivetu K. oslobodil v stredu Mestský súd Bratislava I spod obžaloby zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Súd tak rozhodol z dôvodu, že obžalobný skutok nie je podľa neho trestným činom. Iveta K. bola stíhaná pre nevybavenie dvoch návrhov vyšetrovateľa Policajného zboru na podanie obžaloby po obdobie ôsmich rokov. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor sa na mieste odvolal. Iveta K. sa práva na podanie odvolania vzdala.

Ivetu K. odvolal v roku 2019 z funkcie krajskej prokurátorky v Bratislave vtedajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Dôvodom boli prieťahy, keď osem rokov nepodala obžalobu na Lóranta K., ktorý bol známym niekdajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, za pokus o úverový podvod. V marci 2021 jej generálny prokurátor Maroš Žilinka dočasne pozastavil výkon funkcie.

Mestský súd Bratislava I koncom minulého roka rozhodol, že Iveta K. sa v danom prípade nedopustila trestného činu. Podľa súdu mal skutok prejednať iný orgán ako disciplinárne previnenie. Prokurátor podal voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej v máji rozhodol Krajský súd v Bratislave tak, že rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I zrušil a uložil mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

