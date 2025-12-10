Posledná potratová klinika na Altaji pravdepodobne príde o licenciu

MOSKVA - Posledná súkromná klinika v ruskej sibírskej republike Altaj, na ktorej sa ešte oficiálne vykonávajú interrupcie, sa do konca roka 2025 pravdepodobne vzdá licencie. Ide o súčasť úradného úsilia zvrátiť dramatický pokles pôrodnosti v Rusku. Píše o tom web The Moscow Times.
„Osem z deviatich súkromných kliník v Altajskej republike dobrovoľne prestalo vykonávať interrupcie,“ napísal v utorok šéf regionálnej vlády Andrej Turčak na Telegrame. „Majitelia Evromedcentra majú stále dosť času na to, aby nasledovali príklad svojich kolegov a do konca roka sa vzdali licencie na ich vykonávanie,“ povedal. Akým dôsledkom bude klinika čeliť, ak neuposlúchne jeho príkaz, neuviedol. Umelé ukončenie tehotenstva nie je v Rusku oficiálne zakázané, ale Altaj patrí medzi viac ako dve desiatky ruských regiónov, kde nové predpisy zakazujú v tomto smere „nátlak“ na tehotné ženy.
V súčasnosti majú štátne nemocnice na Altaji povinný systém poradenstva pred umelým potratom, povedal Turčakovi počas zasadnutia regionálnej vlády tamojší minister zdravotníctva. Prezident Vladimir Putin v pondelok vyzdvihol Altaj ako jeden z ruských regiónov, kde obyvateľstvo prejavilo vyššiu ochotu mať deti.
Demografickú situáciu Ruska ohrozuje aj klesajúca pôrodnosť
Sovietske Rusko v novembri 1920 ako prvá krajina na svete umožnila legálne a bezplatné interrupcie v nemocniciach. V roku 1936 sovietsky vodca Stalin potraty bez zdravotných dôvodov zakázal s úmyslom zabrániť ďalšiemu poklesu populácie. Výrazne však pribudli nelegálne a nebezpečné interrupcie, pre ktoré ženy umierali na otravu krvi.
V novembri 1955 bol zákaz interrupcií zrušený. Podľa webu Russia Beyond sa v 70. a 80. rokoch 20. storočia v Ruskej sovietskej republike vykonávalo ročne približne 4,5 milióna potratov, do roku 1990 ich počet klesol na 3,9 milióna. Demografickú situáciu Ruska okrem iných negatívnych vplyvov dlhodobo ohrozuje klesajúca pôrodnosť, prirodzený úbytok populácie a rastúca úmrtnosť mužov. V roku 2024 sa v Rusku narodilo 1,22 milióna detí, čo je len mierne viac ako v negatívne rekordnom roku 1999 (1,21 milióna). Ruské úrady sa to snažia riešiť napr. zvýšením štátnej finančnej podpory na výchovu detí, obmedzením interrupcií a podporou tzv. „tradičných hodnôt“ medzi mládežou. Napriek tomu sa pokles pôrodnosti nedarí zastaviť.