Šokujúce slová legendárnej Brigitte Bardot (91): Viackrát sa pokúsila o samovraždu!

FRANCÚZSKO - Považuje za zázrak, že ešte žije! Legenda filmového plátna a niekdajší idol mnohých mužov - Brigitte Bardot v poslednom čase plnila stránky bulváru v súvislosti so zdravotnými problémami. V týchto dňoch sa hovorí o dokumente s názvom Bardot, v ktorom otvorene prehovorila o svojom boji s ťažkými depresiami
The Sunday Times uvádza, že v spomínanom dokumente slávna herečka hovorí o tom, že celý svoj život trpí bojuje s depresiami. Trápili ju aj v čase, keď bola na vrchole svojej kariéry. „Siahla som si na život a zázrak ma zachránil,” povedala Bardot v počine, ktorý sa začal vo Francúzsku premietať práve včera.
Brigitte pred kamerami hovorila aj o tom, ako sa vyrovnávala s pocitom osamelosti, či s tým, že ju všetci vnímali ako sexsymbol. Celosvetová popularita jej pocit šťastia nepriniesla. „Každé ráno sa zobudím a som smutná,” priznala aktivistka a milovníčka zvierat.
Práve milované zvieratá sú pre ňu to jediné, na čom jej záleží. „Je mi úplne jedno, či si ma ľudia budú pamätať. Jediné, čo naozaj chcem je, aby mali ľudia na pamätali úctu, ktorú dlhujeme zvieratám,“ povedala Bardot v dokumente. Ako dodala, ľudí sa bojí stále viac a viac. „Som skôr zviera ako človek,“ dodala na margo toho.