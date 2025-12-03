Cimarrovo najhoršie obdobie nekončí: SMRŤ milovanej osoby!

MEXIKO - Herec Mario Cimarro v posledných mesiacoch čelí mimoriadne náročnému obdobiu. Popri mediálne sledovanom konflikte s Broňou Gregušovou, matkou jeho dcérky Briany, ktorý vyvolal veľkú pozornosť aj množstvo otázok, prišla ďalšia rana. Obľúbený herec oznámil, že prišiel o svoju milovanú mamu, ktorá dlhé roky bojovala s Alzheimerovou chorobou.
Mario Cimarro je v slovenských médiách dosť prepieraný. Môžu za to tvrdenia Broni Gregušovej, s ktorou má dcérku Brianu. Jej vyjadrenia sú naozaj šokujúce a miestami sa čítajú veľmi ťažko. Všetko o tejto téme si môžete prečítať nižšie. Najhoršie životné obdobie hviezdneho herca ale nekončí. Teraz ho zasiahla bolestivá správa – zomrela mu milovaná mamina.
Nie rozchod, ale ROZVOD!? Broňa odkrýva ďalšie tajomstvá: Nevedela to ani jej rodina
Gregušová potvrdila desivý DÔVOD rozvodu s Cimarrom: DOMÁCE NÁSILIE... Stalo sa to veľakrát!
Šokujúce DETAILY zo života s Cimarrom: Vila s bazénom a luxus? Bolo to jedno veľké KLAMSTVO!
„S puknutým srdcom sa s vami delím. Bolo to niekoľko týždňov podpory pre mamu. Hľadal som tisíc spôsobov, ako sa zastaviť, aby som to dokázal napísať… Od pondelka už nie je s nami. Odišla sprevádzaná, s láskou svojich detí a s požehnaním svojho kňaza. Rozhodol som sa uctiť si ju radosťou – radosťou a optimizmom, ktorý vždy odovzdávala každému, kto ju poznal," zveril sa na sociálnej sieti so smutnou správou.
„Bojovala ako šampiónka proti Alzheimerovi. Bude nám veľmi chýbať, budeme si ju vždy pamätať," dodal. O maminke rozprával aj počas účinkovania v Let's Dance. Slávny herec vtedy v dokrútke povedal: „Tento tanec venujem žene, ktorá mi dala všetko. Mojej mame. A taktiež, ak mi dovolíte, chcem ho venovať aj môjmu ockovi." Jeho otec už v tom čase na tomto svete nebol. Zároveň prezradil, že jeho mama Mária už približne desať rokov bojuje s Alzheimerovou chorobou.
O jej výnimočnosti hovoril s veľkou nehou: „Má v sebe niečo tak jedinečné a špeciálne, o čo ju ani nás, nemôže táto choroba obrať. A tým je jej úsmev. Je ako náš malý Budha. Viete, malý Budha sa stále usmieva, však?” Mario pri rozprávaní o žene, ktorá mu dala život, neskrýval dojatie. Spomenul aj oddanosť svojej sestry, ktorá opustila prácu, aby sa o ťažko chorú mamu mohla naplno starať. Podľa jeho slov je mamina komunikácia už veľmi obmedzená: „V tomto štádiu s nami nedokáže komunikovať plynule, ale u nás doma reaguje na dva podnety. Prvým je mačka Caramelo a druhým hudba,” uzavrel vtedy herec.