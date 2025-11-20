Štvrtok20. november 2025, meniny má Félix, zajtra Elvíra

Gregušová potvrdila desivý DÔVOD rozvodu s Cimarrom: DOMÁCE NÁSILIE... Stalo sa to veľakrát!

FLORIDA - V septembri sa na verejnosť dostala správa o rozvode finalistky Miss Slovensko Bronislavy Gregušovej (33) a hviezdy telenoviel Maria Cimarra (55). Dvojica na sociálnych sieťach pôsobila harmonicky a šťastne... No išlo len o zdanie. Slovenka odhalila šokujúci dôvod konca ich vzťahu - priznala domáce násilie!

Bronislava Gregušová prežíva jedno z najnáročnejších období svojho života. Je totiž uväznená v USA, odkiaľ nemôže odísť kvôli rozvodovému konaniu s kubánskym hercom Mariom Cimarrom. Už viac ako rok ani nežije v Kalifornii, kde spoločne bývali, ale na Floride. Bývalá finalistka Miss Slovensko pomaly odkrýva detaily spolužitia s hviezdou telenoviel, ktoré nebolo ideálne. 

Všetko sa vraj zmenilo po narodení dcérky Briany a hoci príspevky na sociálnych sieťach pôsobili harmonicky a šťastne, pravda bola celkom iná. Aktuálne má herec zákaz priblíženia k svojej rodine a Broňa potvrdila to, čo si všetci mysleli. Skutočný dôvod, prečo podala žiadosť o rozvod. „Išlo o domáce násilie. Aby som upresnila ešte, nestalo sa to ani raz, ani dvakrát, ani trikrát, štyri, päť, šesť, sedem, osem, desať, dvadsať, tridsať, štyridsať, vynásobte si to dvoma,“ šokovala brunetka na platforme HeroHero.

Modelka tiež odhalila, že rodina žila z vládnej pomoci, pretože Cimarro nepracoval a odmietal prevziať zodpovednosť. Podľa jej slov rodinu z Los Angeles presťahoval na Floridu, do domu plného švábov, vo štvrti s vysokým výskytom registrovaných sexuálnych násilníkov. „Čiže nejaká prechádzka, len tak vyjsť z domu a ísť sa poprechádzať, neprichádza do úvahy,“ uviedla Broňa s tým, že ak chce ísť s dcérou na prechádzku, musí ísť taxíkom do parku. 

