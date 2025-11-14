Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

Drsný ROZCHOD Cimarra a Gregušovej: Reagovala už aj hercova kolegyňa zo Skrytej vášne!

Broňa Gregušová a Mario Cimarro Zobraziť galériu (10)
Broňa Gregušová a Mario Cimarro (Zdroj: RTI Televisión/Ján Zemiar)
FLORIDA - V septembri verejnosť obletela šokujúca správa. Finalistka Miss Slovensko Bronislava Gregušová (33) oznámila rozchod s otcom svojej dcéry, hviezdou telenoviel Mariom Cimarrom (54). Kvôli tomu je aktuálne uväznená v USA, kde musí kvôli rozvodovému konaniu zostať. Hoci Misska o náročnom období otvorene hovorí, jej ex sa tvári, že je všetko v poriadku. V šoku sú preto mnohí jeho blízki... Aj kolegyňa zo Skrytej vášne, Lorena Meritano (55). Nechápe, čo sa to deje!

Krásna Slovenka Bronislava Gregušová prežíva jedno z najnáročnejších životných období. Je totiž uväznená v USA, odkiaľ nemôže odísť kvôli rozvodovému konaniu s kubánskym hercom Mariom Cimarrom. Už viac ako rok ani nežije v Kalifornii, kde spoločne bývali, ale na Floride. Bývalá finalistka Miss Slovensko pomaly odkrýva detaily spolužitia s hviezdou telenoviel, ktoré nebolo ideálne. 

Nasvedčuje tomu súdny zákaz priblíženia, ktorý má herec k svojej rodine. Cimarro sa však na sociálnych sieťach tvárí, že sa nič nedeje, dokonca finguje, že s manželkou a dcérou naďalej žije. „Nakúpiť formičky a ísť si natočiť video pre fanúšikov, aby vzbudil dojem skvelého otca. Len akosi zabúda, prečo má zákaz kontaktu a priblíženia,“ vyjadrila sa Gregušovej sestra. 

Mnohí Mariovi blízki tak nemajú tušenie, čo sa v jeho súkromí odohráva a že so svojou mladou manželkou už dlhé mesiace nežije. V šoku je aj jeho kolegyňa z populárnej telenovely Skrytá vášeň, Lorena Meritano, ktorá si v seriáli zahrala postavu Dinory Rosalesovej. Zareagovala na Bronin najnovší príspevok na sociálnej sieti Instagram, ktorý napísala po slovensky.

Lorena Meritano
Zobraziť galériu (10)
Lorena Meritano  (Zdroj: RTI Televisión)

„???“ napísala do komentárov Lorena. „Nevieš, čo sa deje, Lore? Myslím si, že áno...“ reagoval jeden z komentujúcich, na čo herečka odpovedala: „Nemám ani tušenie. Nerozumiem jazyku. A ani nie sme v kontakte. Preto tento môj otáznik. Nech dá Boh, aby ste boli v poriadku. Celá rodina,“ napísala herečka, ktorá zjavne stále žije v predstave, že Broňa a Mário tvoria harmonický pár. Komentujúci ju však veľmi rýchlo uviedli do obrazu. 

Drsný ROZCHOD Cimarra a
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Instagram BG)

„Mário má nariadený zákaz priblíženia k Broni, pretože to je zlý muž,“ znela ďalšia z reakcií a oboznámiť s realitou sa Lorenu snažil aj ďalší z komentujúcich: „Možno ti prekladač ukažuje všetko, čo tam je napísané... Brona a jej dcéra majú právo žiť v pokoji a byť šťastné. A niekto - vieme presne kto - im zničil život. Dúfam, že sa Broňa už čoskoro bude môcť vrátiť so svojou dcérou do svojej krajiny, k svojej rodine. To, čo urobil Mario... nech mu to Boh odpustí, ak vôbec môže.“

Herečka to už len uzavrela spochybnením. Stále dúfa, že ide len o klebety a všetko je v poriadku tak, ako to prezentuje Cimarro. „Nepoznám situáciu. Naozaj je to celé veľmi zvláštne a dúfam, že sú to len klebety... Nech Boh ochraňuje túto rodinu,“ dodala. 

Drsný ROZCHOD Cimarra a
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Instagram BG)

