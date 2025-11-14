Drsný ROZCHOD Cimarra a Gregušovej: Reagovala už aj hercova kolegyňa zo Skrytej vášne!

FLORIDA - V septembri verejnosť obletela šokujúca správa. Finalistka Miss Slovensko Bronislava Gregušová (33) oznámila rozchod s otcom svojej dcéry, hviezdou telenoviel Mariom Cimarrom (54). Kvôli tomu je aktuálne uväznená v USA, kde musí kvôli rozvodovému konaniu zostať. Hoci Misska o náročnom období otvorene hovorí, jej ex sa tvári, že je všetko v poriadku. V šoku sú preto mnohí jeho blízki... Aj kolegyňa zo Skrytej vášne, Lorena Meritano (55). Nechápe, čo sa to deje!
Krásna Slovenka Bronislava Gregušová prežíva jedno z najnáročnejších životných období. Je totiž uväznená v USA, odkiaľ nemôže odísť kvôli rozvodovému konaniu s kubánskym hercom Mariom Cimarrom. Už viac ako rok ani nežije v Kalifornii, kde spoločne bývali, ale na Floride. Bývalá finalistka Miss Slovensko pomaly odkrýva detaily spolužitia s hviezdou telenoviel, ktoré nebolo ideálne.
Drsný ROZCHOD Cimarra a Gregušovej: Hotový cirkusant... Mario, koho chceš klamať?!
Nasvedčuje tomu súdny zákaz priblíženia, ktorý má herec k svojej rodine. Cimarro sa však na sociálnych sieťach tvárí, že sa nič nedeje, dokonca finguje, že s manželkou a dcérou naďalej žije. „Nakúpiť formičky a ísť si natočiť video pre fanúšikov, aby vzbudil dojem skvelého otca. Len akosi zabúda, prečo má zákaz kontaktu a priblíženia,“ vyjadrila sa Gregušovej sestra.
Mnohí Mariovi blízki tak nemajú tušenie, čo sa v jeho súkromí odohráva a že so svojou mladou manželkou už dlhé mesiace nežije. V šoku je aj jeho kolegyňa z populárnej telenovely Skrytá vášeň, Lorena Meritano, ktorá si v seriáli zahrala postavu Dinory Rosalesovej. Zareagovala na Bronin najnovší príspevok na sociálnej sieti Instagram, ktorý napísala po slovensky.
„???“ napísala do komentárov Lorena. „Nevieš, čo sa deje, Lore? Myslím si, že áno...“ reagoval jeden z komentujúcich, na čo herečka odpovedala: „Nemám ani tušenie. Nerozumiem jazyku. A ani nie sme v kontakte. Preto tento môj otáznik. Nech dá Boh, aby ste boli v poriadku. Celá rodina,“ napísala herečka, ktorá zjavne stále žije v predstave, že Broňa a Mário tvoria harmonický pár. Komentujúci ju však veľmi rýchlo uviedli do obrazu.
„Mário má nariadený zákaz priblíženia k Broni, pretože to je zlý muž,“ znela ďalšia z reakcií a oboznámiť s realitou sa Lorenu snažil aj ďalší z komentujúcich: „Možno ti prekladač ukažuje všetko, čo tam je napísané... Brona a jej dcéra majú právo žiť v pokoji a byť šťastné. A niekto - vieme presne kto - im zničil život. Dúfam, že sa Broňa už čoskoro bude môcť vrátiť so svojou dcérou do svojej krajiny, k svojej rodine. To, čo urobil Mario... nech mu to Boh odpustí, ak vôbec môže.“
Herečka to už len uzavrela spochybnením. Stále dúfa, že ide len o klebety a všetko je v poriadku tak, ako to prezentuje Cimarro. „Nepoznám situáciu. Naozaj je to celé veľmi zvláštne a dúfam, že sú to len klebety... Nech Boh ochraňuje túto rodinu,“ dodala.