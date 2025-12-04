Parlament rokuje do noci: Debata o zmene ÚOO pokračuje, hlasovanie sa odkladá

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok aj po 20.00 h pokračujú v rozprave o návrhu zriadiť Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Rokovať majú podľa potreby až do polnoci. Hlasovať o návrhu sa však vo štvrtok nebude.
Návrh zákona je v druhom čítaní. Do diskusie je písomne prihlásených ešte viacero poslancov, zväčša z radov opozície. Rečniť môžu 20 minút a na každého rečníka môžu reagovať poslanci dvojminútovou faktickou poznámkou. Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) sa má transformovať na nový úrad, ktorý má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti.
archívne video
Poslanci budú pokračovať v rokovaní v piatok (5. 12.) ráno. Od 9.00 h majú na programe Správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS) za rok 2024, ako aj Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2024. Rokovať o nich majú vo vyhradenom režime, teda schôdza bude na tento čas neverejná. Následne majú prebrať správy parlamentných výborov o stave použitia informačno-technických prostriedkov za prvý polrok 2025.