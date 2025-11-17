Prešľap mladého Beckhama: Fúha, toto sa slávnemu otcovi páčiť nebude!

LOS ANGELES - Len pár dní po tom, čo sa meno Beckham skloňovalo v pozitívnom duchu prišla nečakaná studená sprcha. Mladému Beckhamovi náhle zobrali vodičák – a dôvod, hoci na prvý pohľad banálny, ukrýva nepríjemné následky, ktoré môžu jeho jazdy poriadne predražiť. Toto sa slávnemu otcovi páčiť nebude!
Len dvanásť dní po slávnostnom ceremoniáli na Windsorskom hrade, počas ktorého kráľ Karol III. povýšil Davida Beckhama do šľachtického stavu, sa jeho 20-ročný syn Cruz ocitol v nepríjemnej situácii – prišiel o vodičský preukaz. Podľa britských médií mu úrady vodičské oprávnenie odobrali po tom, čo bol druhýkrát pristihnutý pri prekročení rýchlosti v priebehu dvoch rokov od získania vodičáku. Kľúčový priestupok sa mal stať 2. septembra.
Cruz to potvrdil aj na Instagrame: „Práve som dostal pokutu za prekročenie rýchlosti.“ Dodal aj: „Hra skončila. Cítim sa veľmi bezpečne,“ pričom citoval film The Phoenician Scheme od Wesa Andersona. Mnohé mestá znižujú rýchlostné limity na približne 32 km/h, najmä v okolí škôl a obytných štvrtí. Aj malé prekročenie rýchlosti – v Cruzovom prípade asi o 6 km/h – môže viesť k pokute, trestným bodom a pri nových vodičoch dokonca k odobratiu vodičského preukazu.
Keďže Cruz bol stále v dvojročnom „skúšobnom“ období, šesť trestných bodov automaticky znamenalo odobratie vodičského oprávnenia. Po jeho opätovnom získaní mu navyše hrozia výrazne vyššie náklady na poistku, najmä preto, že vlastní luxusné vozidlá. Cruz úspešne zložil vodičskú skúšku v septembri 2023. Odvtedy si mladý Beckham stihol zaobstarať niekoľko výnimočných áut – napríklad Porsche 911, Land Rover či Mercedes z 80. rokov.
