Z Davida Beckhama je rytier: Krásne vyznanie od manželky Victorie a výnimočný dar!

LONDÝN - Má za sebou výnimočný deň! David Beckham (50) má na konte množstvo športových úspechov. K nim sa v týchto dňoch pridal prestížny rytiersky titul, ktorý mu udelil kráľ Karol III. Jeho manželka Victoria sa netají tým, že je na neho veľmi pyšná.
„Je to výnimočný moment pre chlapca z východného Londýna. Byť tu na Windsorskom hrade a byť ocenený Jeho veličenstvom najdôležitejšou a najuznávanejšou inštiúciou na svete,” uviedol na margo toho úspešný športovec. Toto vyznamenanie má pre neho veľký význam, lebo vždy bol veľkým priaznivcom kráľovskeje rodiny.
Davida prišli počas tohto výnimočného momentu podporiť jeho rodičia, i milovaná manželka Victoria. Práve ona mu na túto prestížnu udalosť vytvorila odev. Ide vôbec o prvý pánsky model z jej dielne.
Victoria adresovala svojmu mužovi krásne slová aj prostredníctvom sociálnej siete Instagram. „David, od chvíle, keď som ťa pred 28 rokmi stretla, vždy si bol nesmierne hrdý na to, že môžeš reprezentovať svoju krajinu. Či už na ihrisku, alebo mimo neho. Nikto nemiluje Anglicko a nerešpektuje kráľovskú rodinu viac, než ty. Vidieť, ako dnes kráľ poctil je niečo, čo si budem navždy vážiť,” uviedla vo svojom príspevku tmavovláska, ktorá má so športovcom troch synov a dcéru. „Dosiahol si toho tak veľa a pritom si stále ten istý láskavý, pokorný a pracovitý muž, ktorého som spoznala pred takmer 30 rokmi. A zároveň si ten najúžasnejší manžel a otec. Nikdy som na teba nebola viac hrdá,” dodala.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%