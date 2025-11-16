Bolestné priznanie Lady Gaga: Po nakrúcaní filmu Zrodila sa hviezda skončila na psychiatrii!

LOS ANGELES - Prešla si veľmi náročným obdobím! Slávna speváčka a herečka Lady Gaga (39) otvorila pred svetom svoju 13. komnatu. V najnovšom rozhovore totiž odhalila, že po nakrúcaní filmu Zrodila sa hviezda, kde si zahrala po boku Bradleyho Coopera (50), musela vyhľadať pomoc odborníkov.
O spomínaných náročných chvíľach hovorila speváčka v rozhovore pre magazín Rolling Stone. „Nastal deň, keď mi moja vlastná sestra hovorila, že ma nespoznáva,” uviedla Lady Gaga. Tá v tom čase mala rozbehnuté turné, ktoré však kvôli vážnym psychickým problémom zrušila.
Ako umelkyňa priznala, počas nakrúcania filmu Zrodila sa hviezda užívala líthium. To sa používa ako stabilizátor nálady pri liečbe manických depresií.
„Bola som úplne na dne. Šla som do nemocnice a nechali si ma tam. Zavreli ma na psychiatrii. Potrebovala som si dať nutne pauzu. Nemohla som nič robiť, úplne som sa zrútila. Bolo to naozaj desivé. A boli aj chvíle, keď som neverila, že sa to ešte niekedy môže zmeniť,” priznala otvorene speváčka.
Tá je podľa vlastných slov šťastná, že je vôbec nažive. Dnes o sebe hovorí, že je zdravá a cíti sa dobre. Svoj podiel na tom nepochybne má vzťah s jej snúbencom Michaelom Polanskym. „Byť zamilovaná do niekoho, komu záleží na mojom skutočnom ja, to veľmi zmenilo môj život,” dodala Lady Gaga. Tá si už vie predstaviť aj to, že by sa vydala a uvažuje aj nad založením si rodiny.