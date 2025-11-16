Robbie Williams prichádza o zrak: Sú za tým injekcie na chudnutie?!

LONDÝN - Bojí sa, že oslepne! Legendárny spevák Robbie Williams (51) poriadne vystrašil mnohých svojich priaznivcov. Ako najnovšie prezradil, začína mať veľké problémy so zrakom. Nazdáva sa, že na vine sú populárne injekcie na chudnutie.
„Chcem varovať ľudí pred možnými rizikami a aby si urobili nejaký vlastný výskum,” uviedol pred The Sun slávny spevák. „Začal som tieto injekcie užívať pomerne skoro a už nejaký čas si všímam, že môj zrak na tom nie je dobre a len sa to zhoršuje. Nemyslím si, že je to vekom. Bude to kvôli tým injekciám,” dodal.
„Nedávno som bol na zápase amerického futbalu a hráči pre mňa boli len také malé škvrny na zelenom ihrisku. Hovoril som si - sakra, čo sa to deje?” prehovoril o svojej skúsenosti Robbie Williams, ktorý v súvislosti s tým vyhľadal lekárov.
Podľa vlastných slov ale s injekciami na chudnutie nemieni prestať. „Budem v tom pokračovať až kým neoslepnem na jedno oko,” uzavrel Robie. Tomu sa práve vďaka spomínaným injekciám podarilo výrazne schudnúť a otvorene priznáva, že jeho psychickému zdraviu by neprospelo, keby opäť pribral.