Známa kráska v úspornom tielku: Pozor! Prsia na úteku

RIO DE JANEIRO - Hviezdna Kim Kardashian (45) sa momentálne nachádza v Brazílii, kde spoločne s kolegyňami propaguje nový seriál s názvom All´s Fair. Slávna kráska sa nevyhla pozornosti bulvárnych fotografov, ktorí na ňu striehli pred hotelom. A veru, pri pohľade na ňu museli byť nadšení!
All´s Fair je nový seriál z právnického prostredia. Skupinka úspešných právničiek opúšťa renomovanú advokátsku kanceláriu a rozbieha vlastný biznis so zameraním na rozvody. Ústredné postavy stvárňujú spomínaná Kim Kardashian a spolu s ňou uznávané herečky Naomi Watts, Glenn Close, Sarah Paulson, či Niecy Nash - Betts.
Reakcie na túto novinku sú rôzne. V niektorých recenziách sa uvádza, že ak hľadáte seriál o móde, ambíciách a intrigách, tak je to pre vás to orechové. Našlo sa však aj množstvo kritikov, ktorý počin hodnotia veľmi negatívne a označujú ho za prepadák. Vybrané herečky nedávno zavítali do Brazílie, aby aj tam svoju novinku propagovali.
Kým na červenom koberci sa predviedli v krásnych róbach, v čase voľna stavili na pohodlné outfity. Kim Kardashian sa však postarala o to, aby sa nestratila v dave. Dôkazom sú paparazzi zábery, na ktorých má pod teplákovou súpravou úsporné červené tielko, z ktorého jej idú každú chvíľu vypadnúť jej oblé vnady.
