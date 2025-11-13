Najprv zásnuby a potom: Modelka prezradila DÔVOD rozchodu so slávnym hercom... Cítila sa zanedbaná!

LOS ANGELES - Kelly Brook po rokoch prehovorila o dôvodoch, prečo sa skončil jej sedemročný vzťah s hercom Jasonom Stathamom. Ako priznala, prestala ho milovať po tom, čo sa počas jeho raketového štartu v Hollywoode cítila zanedbávaná.
45-ročná bývalá modelka tvorila pár s Jasonom (58) od roku 1997. Ich vzťah bol vážny, dokonca sa zasnúbili, no v roku 2004 sa rozišli. V podcaste How to Fail with Elizabeth Day Kelly otvorene hovorila o tom, ako ich láska postupne vyprchala. Podľa jej slov ju k rozchodu priviedol pocit, že Jason sa k nej prestal správať s rovnakou pozornosťou, akú on sám dostával. Priznala tiež, že v minulosti mala tendenciu dávať druhých pred seba.
„V minulosti som bola taká, že som sa chcela každému zapáčiť, byť priateľská, pomáhať všetkým, no nedávala som na seba pozor. To mi veľmi neprospelo, a tak som, bohužiaľ, s pribúdajúcimi rokmi začala byť viac sebecká a už mi je to jedno.“ Modelka zároveň vysvetlila, že počas ich vzťahu obetovala vlastnú kariéru, aby mohla podporovať Jasonovu. V čase, keď pracovala ako moderátorka v MTV, sa rozhodla všetko opustiť a presťahovať sa s ním do Los Angeles, kde Jason dostával jednu ponuku za druhou.
„Mala som skvelú prácu, ale nemali sme peniaze, tak som ju opustila, išla s ním a bola som tam pre neho. Jeho kariéra sa rozbehla, zatiaľ čo moja stagnovala. Neustále som lietala medzi Londýnom a LA, čo bolo vyčerpávajúce," priznala. Hoci bola šťastná, že sa Jasonovi darilo, sama sa začala cítiť prázdna. „Jeho kariéra sa rozbehla, no ja som sa prestala starať o seba. Cítila som sa zanedbávaná a nakoniec som do neho prestala byť zamilovaná,“ priznala.
Rozchod bol podľa nej nevyhnutný: „Rozišli sme sa a on sa na mňa otočil a povedal: ‚Prečo práve teraz? Som filmová hviezda, milionár – prečo teraz?‘ A ja som mu povedala: ‚Pretože si tu nebol. Musím sa stať ženou. Počas tohto procesu som dospela a ty už nevieš, kto som.‘“ Kelly dodala, že to bolo prvýkrát, čo sa rozhodla uprednostniť samú seba, a napriek bolesti to považuje za správny krok. Po rozchode sa Jason posunul ďalej – od roku 2010 žije s modelkou Victoria’s Secret Rosie Huntington-Whiteley, s ktorou má dve deti. Kelly je od roku 2022 vydatá za modela Jérémyho Parisiho, spolu sú od roku 2014.
