Elizabeth Hurley pobláznila internet: Ukázala telo v červených bikinách... Vážne má 60?!

LOS ANGELES - Herečka a modelka Elizabeth Hurley opäť ohúrila fanúšikov! Na sociálnej sieti Instagram sa pochválila sériou sexi záberov v ohnivých červených bikinách a fanúšikovia len neveriacky krútia hlavami – táto žena že má šesťdesiat?!
Britská kráska pózovala pri bazéne v čerevených plavkách z vlastnej kolekcie Elizabeth Hurley Beach, ktoré zdobia zlaté retiazky. K nim zladila aj voľnú plážovú košeľu a z viacerých uhlov ukázala svoju dokonalú postavu, za akú by sa nemuseli hanbiť ani o polovicu mladšie ženy. V niekoľkých záberoch herečka známa z kultovej komédie Austin Powers zdvihla ruky nad hlavu a s úsmevom si užívala slnko.
Vlasy mala upravené do objemných vĺn a celkový look doplnila jednoduchými náušnicami. „Šťastný utorok,“ napísala k fotkám Elizabeth – a v komentároch to okamžite zhorelo. Jej partner, country spevák Billy Ray Cyrus, reagoval tromi srdiečkami, zatiaľ čo topmodelka Heidi Klum len vyhŕkla: „Nádherná“. Fanúšikovia sa pridali so záplavou komplimentov: „Do kelu, šesťdesiat nikdy nevyzeralo takto dobre!“ „Tá postava!!“ „Ako môže mať táto žena 60 rokov?!“
Nie je to však prvýkrát, čo Hurley predvádza, že vek je pre ňu len číslo. Len minulý mesiac sa ukázala v mentolovo zelených bikinách a prezradila svoj trik na lichotivé zábery: „Moje tajomstvo pre pekné fotky v bikinách? Naťahujte sa! Ak váhate, zdvihnite ruky alebo si ľahnite,“ poradila fanúšikom. V lete zasa zdieľala tip pre dokonalé svetlo: „Zákaz poludňajšieho slnka! Pri fotení sú vaši najlepší priatelia východ a západ slnka. Toto sme fotili o siedmej ráno – o ôsmej som už ležala v kaftane a cítila sa ako bohyňa,“ napísala s humorom.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%