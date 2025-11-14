Hviezdna Shakira v spoločnosti so synmi: Aha, tí sú ale fešáci!

LOS ANGELES - Shakira opäť zažiarila na červenom koberci – a tentoraz jej spoločnosť robili jej dvaja synovia Milan a Sasha. Rastú ako z vody a sú to poriadni fešáci!
Na premiére najnovšieho animovaného filmu Zootopia 2 v Los Angeles sa stala Shakira neprehliadnuteľnou hviezdou červeného koberca. A tentoraz neprišla sama — po jej boku zažiarili aj jej dvaja synovia, 12-ročný Milan a 10-ročný Sasha. Kolumbijská speváčka sa predviedla v nádherných levanduľových šatách, ktoré dokonale zvýraznili jej štíhlu postavu.
Asymetrický strih s vysokým rozparkom odhalil jej vypracované nohy. Outfit doplnila ladiacimi platformovými opätkami a upravenými vlasmi v romantickom polovyčesanom účese. Najväčšiu pozornosť si však získali jej dvaja synovia, ktorých má s bývalým partnerom, futbalistom Gerardom Piquém. Milan aj Sasha prišli dokonale zladení so slávnou mamou — obaja obliekli levanduľové obleky a biele košele.
Niet pochýb, že z chlapcov rastú veľkí fešáci. Shakira pritom neprišla iba v úlohe hostky. Do Zootopie 2 naspievala novú skladbu „Zoo“ a zároveň opäť prepožičala hlas obľúbenej postave Gazelle, ktorú si fanúšikovia pamätajú už z prvého filmu. Speváčka nedávno vydala aj videoklip k novej piesni, ktorý už teraz žne obrovský úspech.