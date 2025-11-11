Príčina smrti hviezdy (†74) kapely Kiss je známa: TOTO sa mu stalo osudným!

LOS ANGELES - Svet rocku zasiahla smutná správa. Gitarová ikona kapely KISS, Ace Frehley (†74), odišla za tragických okolností. Ešte pred pár týždňami plánoval koncerty a nový album, no náhly zvrat všetko zmenil. Teraz je už jasné, čo sa mu stalo osudným…
Gitarista legendárnej skupiny KISS, Ace Frehley, zomrel po tragickom páde, ktorý mal vážne následky. Podľa správy súdneho lekára z okresu Morris, ktorú získal portál TMZ, hudobník utrpel zlomeninu lebky, subdurálny hematóm – teda krvácanie v oblasti mozgu – a mozgovú mŕtvicu. Oficiálna príčina smrti bola určená ako poranenie hlavy tupým nárazom.
Frehley, rodným menom Paul Daniel Frehley, bol po páde napojený na prístroje podporujúce život a podstúpil neúspešný lekársky zákrok. Keď sa jeho stav nezlepšoval, rodina sa rozhodla ukončiť liečbu, ktorá ho udržiavala pri živote. Úrady neskôr potvrdili, že išlo o nešťastnú náhodu. Hudobná legenda zomrela 16. októbra vo veku 74 rokov. Niekoľko týždňov pred smrťou sa hudobník pošmykol vo svojom nahrávacom štúdiu.
Po páde bol síce krátko doma, no neskôr musel byť urgentne hospitalizovaný pre krvácanie do mozgu. Fanúšikom sa ešte 25. septembra prihovoril prostredníctvom Instagramu, kde ich ubezpečoval, že jeho zranenie nie je vážne: „Je v poriadku, ale proti svojej vôli lekár trvá na tom, aby momentálne necestoval,“ uvádzalo sa vo vyhlásení. „Ace sa teší, že bude pokračovať v turné a dokončí prácu na svojom novom albume ‘Origins Vol. 4.’“
O niekoľko dní neskôr, 6. októbra, však prišlo smutné oznámenie – kvôli pretrvávajúcim zdravotným problémom sa Frehley rozhodol zrušiť zvyšok turné. Frehleyho pohreb sa konal v New Yorku, kde sa s ním prišli rozlúčiť aj jeho kolegovia zo zakladajúcej zostavy KISS – Gene Simmons, Paul Stanley a Peter Criss.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%