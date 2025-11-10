Už nevie ako zaujať?! Hviezda Gossip Girl opäť dráždi... HOLÉ prsia v čipke!

LOS ANGELES - Taylor Momsen opäť dokázala, že provokácia je jej druhé meno. Na červenom koberci sa objavila v takmer priehľadných čipkovaných šatách, ktoré odhalili viac, než zahalili!
Ak chce niekto zaujať, musí mať odvahu – a Taylor Momsen ju rozhodne má. Americká speváčka, herečka a modelka, ktorú si mnohí pamätajú zo seriálu Gossip Girl opäť dráždila na podujatí Rock & Roll Hall of Fame 2025 v Los Angeles. Nie je to po prvýkrát, čo sa v spoločnosti totálne odviazala.
Na červenom koberci sa Taylor objavila v odvážnych, takmer úplne priesvitných čiernych čipkovaných šatách bez rukávov, ktoré len jemne zakrývali jej postavu. Pod ne dokonca nezvolila žiadnu podprsenku a všetkým naservírovala svoje vnady. Počas večera sa speváčka prezliekla aj do druhého outfitu – krátkych šiat a čiernej koženej bundy.