Slávna moderátorka BOJUJE so zákernou rakovinou prsníka: Rok po odstránení nádoru na mozgu!

LONDÝN - Obľúbená britská moderátorka Davina McCall (58) prežíva najťažšie obdobie svojho života. Len rok po operácii nádoru na mozgu jej lekári oznámili ďalšiu šokujúcu správu – rakovinu prsníka. Davina priznala, že po diagnóze sa úplne zrútila.
Britská moderátorka Davina McCall prehovorila o svojom boji s rakovinou prsníka. Spomínala aj na to, ako prežívala rozhovory so svojím partnerom, kaderníkom Michaelom Douglasom, len rok po tom, čo podstúpila operáciu nádoru na mozgu. „Naozaj som sa strašne nahnevala,“ priznala Davina počas charitatívneho podujatia Dine With Davina. „A viete, aká som – som pacifistka, ja sa veľmi nerozčuľujem. Som stále šťastná. A zrazu som bola ako: Robíš si zo mňa k***a srandu? To myslíš vážne?!"
Moderátorka neskôr v emotívnom videu prezradila, že jej život zachránil obyčajný plagát upozorňujúci na príznaky rakoviny prsníka. „Sedela som na záchode, keď som si počas samovyšetrenia našla hrčku,“ povedala. „Urobila som to preto, že som videla plagáty, ktoré dala vyvesiť Lorraine Kelly a jej relácia.“ Na plagátoch v budove televízie ITV stálo: „Ak si všimnete niečo nezvyčajné, navštívte svojho lekára alebo sestru čo najskôr... Podstúpila som biopsiu a naozaj to bola rakovina prsníka,“ povedala Davina.
„Odstránili mi ju lumpektómiou takmer pred tromi týždňami.“ Lekári jej následne oznámili, že nádor bol veľmi malý a zachytený včas. „Bolo to veľmi, veľmi malé, takže som to zachytila veľmi, veľmi skoro, čo je neuveriteľné šťastie,“ uviedla s tým, že je rada, že si to dala odstrániť a že sa to nerozšírilo. Hoci rakovina bola zachytená v počiatočnom štádiu, v januári ju čaká päť dní rádioterapie ako „poistka“. Len pred rokom, v novembri 2024, McCall oznámila, že jej diagnostikovali koloidnú cystu – zriedkavý, no nezhubný nádor na mozgu. Po šesťhodinovej operácii jej lekári odstránili 14 mm cystu a Davina sa mohla považovať za zdravú.