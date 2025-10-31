ROZRUCH v kráľovskej rodine: Kráľ Karol ODOBRAL princovi titul a... VYSŤAHOVAL ho!

LONDÝN – Britský kráľ Karol III. začal formálny proces odňatia zostávajúcich titulov a pôct svojmu bratovi princovi Andrewovi, ktorý sa navyše musí vysťahovať zo svojho sídla Royal Lodge ležiaceho neďaleko hradu Windsor. Oznámil to vo štvrtok večer Buckinghamský palác, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.
Tento krok súvisí so škandálom spojeným s odsúdeným americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Princ Andrew bol už pred niekoľkými rokmi zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a ďalších vojenských titulov. Teraz príde aj o svoj titul princa. „Jeho Veličenstvo dnes začalo formálny proces odňatia titulov, hodností a vyznamenaní princovi Andrewovi,“ uvádza sa vo vyhlásení Buckinghamského paláca.
„Jeho nájomná zmluva v Royal Lodge mu doteraz poskytovala právnu ochranu, aby tam mohol naďalej bývať. Teraz mu bola doručená formálna výpoveď nájomnej zmluvy a on sa presťahuje do iného súkromného bývania,“ píše sa ďalej vo vyhlásení, podľa ktorého bude odteraz vystupovať ako Andrew Mountbatten Windsor. Princ Andrew býva v Royal Lodge od roku 2004 so svojou bývalou manželkou Sarah Fergusonovou, s ktorou sa rozviedol v roku 1996.
Podľa televízie Sky News sa Andrew presťahuje do nehnuteľnosti v panstve Sandringham v Norfolku. Sťahovanie bude financované zo súkromných prostriedkov kráľa. Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na amerického finančníka Jeffreyho Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia. Epstein sa v roku 2008 priznal k sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých dievčat.