ÚRSO hlási veľké novinky pre domácnosti aj menšie firmy: TAKTO si môžete znížiť výšku nákladov na elektrinu

BRATISLAVA - Už nie iba firmy, ale aj domácnosti. Dynamické tarify ceny elektriny zatiaľ na Slovensku využívajú najmä priemyselní odberatelia, podnikatelia a niektoré domácnosti. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) však chce dať túto možnosť - ako dobrovoľnú alternatívu - všetkým domácnostiam a malým firmám.
Dynamické tarify umožňujú smerovať spotrebu do termínov s nižšou cenou.V minulom roku využilo dynamické tarify spolu približne 27 000 odberteľov. Išlo však prevažne o veľké firmy a podnikateľov. To by sa však malo zmeniť.
„Dynamické tarify chceme sprístupniť všetkým odberateľom vrátane zraniteľných skupín, aby si mohli aktívne znižovať výšku svojich nákladov na elektrinu tým, že budú využívať spotrebiče elektrickej energie vtedy, keď bude cena elektrina na trhu najnižšia,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. Cieľom tejto zmeny je motivovať odberateľov k efektívnejšiemu využívaniu energie.
Odberatelia budú podľa Holjenčíka deň vopred vedieť, aká bude cena elektriny každých pätnásť minút na budúci deň a podľa toho si môžu nastaviť svoje správanie. Spotrebič si tak môžu zapnúť vtedy, keď bude cena najnižšia. „Zdôrazňujem, že súčasný systém taríf zostane zachovaný a dynamické tarify ho doplnia iba ako dobrovoľná možnosť,“ dodal predseda ÚRSO.