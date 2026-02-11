Zvolen sa odľahčí: Taraba, Ráž a Kaliňák ohlásili zásadný posun pri výstavbe strategického úseku R2

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko k 12 a pol kilometra dlhému obchvatu Zvolena, ktorý patrí medzi strategické investície štátu. Informáciu dnes ohlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba spoločne s vicepremiérom a ministrom obrany Robertom Kaliňákom a ministrom dopravy Jozefom Rážom. Ide o posledný chýbajúci úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ, ktorá spojí existujúcu trasu rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša, pričom prevezme značný podiel tranzitnej dopravy z preťaženej, tzv. lučeneckej cesty 1/16. Súčasťou obchvatu bude vyše 20 mostov, 4 estakádne mosty, protihlukové steny aj oporné či zárubné múry, ako aj mimoúrovňová križovatka.
Rozostavanie Slovenska je prioritou vlády
Rozostavanie Slovenska je prioritou šéfov envirorezortu, dopravy aj obrany. „Po Kysuciach, poslednom chýbajúcom diaľničnom úseku D1 Turany – Hubová, sme urobili dôležitý krok bez zbytočných prieťahov aj pri obchvate Zvolena. Hlavnou úlohou našej vlády je rozostavať Slovensko. Je to sľub, ktorý sme dali a aj ho plníme. A to je zásadný rozdiel medzi nami a opozíciou, pretože kým naša vláda vždy stavia, a keď vládne opozícia, tak vždy všetko blokuje. Dnes otvárame Slovensko potrebnej výstavbe,“ zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
archívne video
Ministerstvo životného prostredia vydaním záverečného stanoviska súhlasilo s environmentálne prijateľným variantom, vďaka ktorému bude doprava na v okolí Zvolena bezpečnejšia, plynulejšia, komfortnejšia a zároveň prijateľná z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Realizáciou technických opatrení, ktoré ministerstvo určilo v záverečnom stanovisku nedôjde k ohrozeniu termálnych ani minerálnych vôd v kúpeľoch Kováčová.
Obchvat Zvolena prinesie plynulejšiu dopravu
Práve súhlasné stanovisko EIA je jedno z kľúčových dokumentov pre dobudovanie modernej, bezpečnej a environmentálne vhodnej cestnej infraštruktúry nielen na Pohroní. Pre šéfa dopravy je obchvat Zvolena projektom s najvyššou prioritou. „Cestou medzi Zvolenom a Lučencom prechádza denne približne 22 tisíc áut. Všetci motoristi a tranzitná doprava, ktorá bude chcieť z R1 pokračovať smerom na Lučenec a Košice, sa vďaka realizácii projektu vyhne Zvolenu a často aj kolónam v rámci priemyselnému parku. Ďakujem ministerstvu životného prostredia, že máme vydané stanovisko takzvanej EIA, čo v konečnom dôsledku prinesie určite lepší, bezpečnejší a pokojnejší život Zvolenčanom a rovnako budeme mať konečne vytúžený obchvat Zvolena a napojenie na R2-ku,” objasnil Ráž.
Projekt má význam aj pre obranu a logistiku
Obchvat Zvolena je podľa podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka dôležitý aj z vojenského pohľadu a logistiky, pretože väčšina vojenských základní a všetok presun materiálu prebieha po južnej trase a nie po D1. „V tomto prípade chceme využiť aj prostriedky ministerstva obrany k tomu, aby sme takýto výborný duálny projekt zafinancovali, zároveň priblížime rýchlostnú cestu aj k letisku Sliač, ktoré bude mať do budúcna aj svoj civilný terminál, čo do budúcna pozdvihne aj turistickú atraktívnosť tohto regiónu. Slovensko má znovu šancu sa rozvíjať, a o to predsa ide,” uzavrel Kaliňák.