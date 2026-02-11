TAKTO sa vyšetrujú škandály počas pandémie! Podvod s respirátormi ide do finále: Mal v tom prsty aj štát

VARŠAVA - Na Slovensku máme po voľbách špeciálneho splnomocnenca na vyšetrovanie pandémie, no po mesiacoch práce nepoznáme žiadne výsledky, žiadne mená, žiadne závery. V Poľsku sa pritom v podobnej kauze – týkajúcej sa pandemických nákupov – deje zásadný posun. Šesť rokov po škandále s nedodanými respirátormi sa tam blíži kľúčový verdikt.
Aféra z respirátormi, ktorá počas pandémie otriasla Poľskom, sa po šiestich rokoch blíži k zásadnému momentu. Prípad Andrzeja Izdebského, majiteľa firmy E&K a kľúčovej postavy najväčšieho pandemického škandálu, môže mať už 12. februára prvý konkrétny výsledok. Súd má rozhodnúť o jeho pozostalosti, čo by umožnilo štátu získať späť aspoň časť peňazí, ktoré ministerstvo zdravotníctva vyplatilo za nedodané respirátory, píšu poľské noviny Fakt.
Sieť kontaktov, ktorá sa tiahla desaťročia
Izdebski nebol bežný podnikateľ. Už od začiatku 2000‑tych rokov sa jeho meno objavovalo v správach OSN v súvislosti s nelegálnymi dodávkami zbraní do krajín pod medzinárodným embargom, vrátane Angoly a Libérie. Pohyboval sa na hranici legálneho a nelegálneho obchodu, medzi východnými, africkými a blízkovýchodnými trhmi.
Podľa informácií poľských médií fungoval roky v blízkosti tajných služieb. Mal mať kontakty na vojenské aj civilné spravodajské zložky a v niektorých obdobiach s nimi spolupracovať. Zdroje opisujú, že bol využívaný pri operáciách spojených s obchodom so zbraňami či získavaním technológií. Civilná rozviedka mala dokonca sprostredkúvať jeho kontakty s americkými službami.
Izdebski mal pre zahraničných partnerov získavať technickú dokumentáciu ruských protivzdušných systémov a radarov. Transakcie prebiehali prevažne v hotovosti a jeho efektivita mala byť dôvodom, prečo mu tolerovali aj paralelnú nelegálnu činnosť. Spolupráca sa skončila po tom, čo si nechal vyplatiť takmer pol milióna dolárov ako zálohu za zbrane, ktoré nikdy nedodal. Podobné incidenty sa mali týkať aj jednej z európskych spravodajských agentúr.
Pandémia ako moment, ktorý všetko odhalil
Po roku 2016 sa vedenie spravodajských služieb zmenilo a viacerí ľudia, ktorí poznali Izdebského minulosť, odišli alebo boli preradení. Keď v roku 2020 vypukla pandémia COVID‑19 a Poľsko zúfalo hľadalo respirátory, práve Izdebski bol podľa bývalého štátneho tajomníka Janusza Cieszyńského odporúčaný ministerstvu zdravotníctva ako spoľahlivý dodávateľ.
Rekomendácia mala prísť priamo od spravodajskej služby – napriek tomu, že Izdebski nikdy neobchodoval s medicínskou technikou a existovali záznamy o jeho predchádzajúcich podvodoch. Ministerstvo mu vyplatilo miliónové zálohy. Respirátory však nikdy nedorazili.
Útek, smrť a nezodpovedané otázky
V roku 2022 Izdebski odišiel do Albánska. O niekoľko mesiacov neskôr, 20. júna, bol nájdený mŕtvy v byte v Tirane. Okolnosti jeho smrti zostávajú nejasné. Rýchla kremácia znemožnila detailné preskúmanie príčin a vytvorila priestor pre špekulácie. Po jeho smrti zostal štát odkázaný na vymáhanie peňazí z jeho majetku. Práve o ňom má súd rozhodnúť v najbližších dňoch.
Prípad odhaľuje prepojenia medzi obchodníkom so zbraňami a štátnymi inštitúciami, ktoré ho napriek varovaniam odporúčali ako partnera pre strategický nákup počas krízy. Onet uvádza, že vedenie spravodajskej služby malo vedieť, že Izdebski je podvodník, ktorý poškodil amerických aj európskych spojencov. Napriek tomu bol v roku 2020 prezentovaný ako dôveryhodný dodávateľ.
Afera tak nie je len o nedodaných respirátoroch, ale aj o tom, ako mohol človek s takouto minulosťou získať prístup k štátnym zákazkám v čase najväčšej zdravotníckej krízy