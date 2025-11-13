Šokujúce odhalenie: Epstein pred schôdzkou s Putinom Trumpa podrazil! Ponúkol Rusom pomoc

WASHINGTON - Nové dokumenty zverejnené americkým Kongresom ukazujú, že Jeffrey Epstein sa krátko pred summitom prezidenta Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom pokúšal nadviazať kontakt s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom. Tvrdil, že dokáže vysvetliť, ako Trump uvažuje.
Epstein tvrdil, že rozumie Trumpovi lepšie než diplomati
Podľa správy portálu Politico zaslal Epstein 24. júna 2018 e-mail bývalému nórskemu premiérovi Thorbjørnovi Jaglandovi, v tom čase šéfovi Rady Európy. Navrhoval mu, aby Lavrovovi sprostredkoval stretnutie:
„Lavrov by získal úplne iný pohľad, keby hovoril so mnou,“ napísal.
Epstein naznačoval, že o Trumpovi už v minulosti diskutoval s dlhoročným ruským veľvyslancom pri OSN Vitalijom Čurkinom, ktorý zomrel v roku 2017. Podľa jeho slov mal Čurkin „pochopiť Trumpovu motiváciu“ po spoločných rozhovoroch.
Jagland jeho návrh posunul ďalej – no nie je jasné, čo sa stalo potom
Jagland v odpovedi uviedol, že sa stretne s asistentom ministra Lavrova a odovzdá mu informácie o Epsteinovom záujme. Politico však upozorňuje, že neexistujú dôkazy o tom, že k stretnutiu či akejkoľvek komunikácii skutočne došlo.
Po helsinskom summite Epstein kritizoval Trumpovo vystupovanie
Po stretnutí Trumpa s Putinom v Helsinkách sa Epstein pustil do komentovania reakcií verejnosti. Tvrdil, že Trump si pravdepodobne myslí, že summit zvládol perfektne.
„Je presvedčený, že svojho partnera očaril… V skutočnosti nechápe symboliku a nerozumie väčšine vecí,“ napísal Epstein vo svojich poznámkach. Podľa neho bolo Trumpovo správanie „úplne predvídateľné“.
E-maily naznačujú aj stretnutia v Epsteinovom dome
Zverejnená korešpondencia naznačuje, že Trump údajne strávil čas v Epsteinovej rezidencii s jednou z obetí jeho zločinov.
Epstein sa vo svojich e-mailoch zmieňuje aj o tom, že Trump „vedel o tých dievčatách“. Ako pripomína CNN, môže to súvisieť s Trumpovým tvrdením, že Epsteina kedysi vylúčil zo svojho klubu Mar-a-Lago za to, že obťažoval mladučké zamestnankyne – niektoré vtedy ešte neplnoleté.
Trump všetky súvislosti s Epsteinom odmieta
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová reagovala tvrdením, že e-maily „nepreukazujú nič, čo by Trumpa akokoľvek spájalo s Epsteinovými trestnými činmi“.
Trump následne na sieti Truth Social označil krok demokratov za snahu prekryť politické problémy:
„Znova vytiahli podvod menom Jeffrey Epstein, aby odviedli pozornosť od svojich zlyhaní počas shutdownu.“