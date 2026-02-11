Totálny bizár: Pašeráci prevážali kokaín v šľahačkových tortách autobusom do Prahy

PRAHA - Medzinárodný drogový gang pašoval z Nemecka do Česka kokaín ukrytý v tortovom korpuse. Šľahačkou zdobené torty potom v krabiciach prevážali kuriéri v autobusoch z Berlína na pražskú stanicu Florenc. Píše o tom nemecká agentúra DPA a české médiá.
Prepašované torty obsahovali kokaín
Hovorkyňa protidrogového centra českej polície v stredu uviedla, že týmto spôsobom bolo prepašovaných viac ako 30 kilogramov drogy. „Torty zdobili šľahačkou, aby nebolo vidieť ani obsah, ani rez, ktorým upravili náplň,“ vysvetlila. Každá torta obsahovala zlisovanú tehlu kokaínu s hmotnosťou približne jeden kilogram.
Gang využil výrazne vyššiu trhovú cenu kokaínu v Českej republike v porovnaní s Nemeckom. Za dovoz jednej "torty" sa podľa polície platilo 25.000 korún, tehla kokaínu v Nemecku stála zhruba 25.000 eur, teda vyše 600.000 korún.
Drogy sa predávali aj cez Telegram
Cena za sto gramov kokaínu sa podľa zistení detektívov pohybovala zhruba od 100-tisíc do 150-tisíc korún. Menšie dávky členovia skupiny predávali cez aplikáciu Telegram. Podľa polície gang ponúkal kokaín a drogy ako sú kryštalický metamfetamín, extáza a LSD.
Medzi podozrivými je sedem cudzincov a jeden český občan, vo väzbe je päť ľudí. V prípade odsúdenia im hrozí trest odňatia slobody až na 18 rokov, uviedla hovorkyňa. Počas razií kriminalisti zaistili hydraulický lis používaný na úpravu drog pred distribúciou a predajom, vyše pol milióna korún v hotovosti, luxusné hodinky v hodnote vyše 400.000 korún a jedno auto.