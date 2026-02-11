Čelná zrážka pri Košiciach si vyžiadala viacero zranení

Na ceste I/19 (úsek Ďurďošík – Košické Olšany) došlo k čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. (Zdroj: Polícia SR - Košický kraj)
ĎUROŠÍK - K čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel došlo na ceste I/19 v úseku Ďurďošík - Košické Oľšany v okrese Košice-okolie. „Účastníkmi dopravnej nehody bolo päť osôb, pričom tri osoby boli prevezené na ošetrenie do nemocnice,“ informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Premávka je blokovaná v jednom jazdnom pruhu, riadia ju policajti. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Polícia upozorňuje, že vozovka je šmykľavá. Vodičov žiada, aby prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam, dodržiavali bezpečný odstup a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.
