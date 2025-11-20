Princezná Kate po 2 rokoch v spoločnosti: Dojemné stretnutie a... Och, snáď tieto FOTKY neuvidia jej deti!

LONDÝN - Celá žiarila a rozdávala úsmevy na všetky strany! Britské médiá sú dnes plné správ o Princeznej Catherine. Včera večer totiž spoločne so svojim manželom - princom Williamom navštívili Royal Variety Performance v Royal Albert Hall. Ide o prvú spoločenskú akciu po dvoch rokoch od momentu, keď zvádzala boj s vážnymi zdravotnými problémami.
Royal Variety Performance je prestížna spoločenská akcia, ktorej sa pravidelne zúčastňujú aj členovia britskej monarchie. Akcia má výrazny charitatívny rozmer. Jej cieľom je podpora ľudí z umeleckej a zábavnej sféry, ktorí sú v nejakých ťažkostiach - napríklad zdravotných alebo finančných. V minulom roku charita rozšírila svoje aktivity aj na podporu duševného zdravia pre pracovníkov zábavného priemyslu, čo je téma, ktorú William aj Kate často zdôrazňujú vo svojej práci.
Kate mala na sebe smaragdovozelené zamatové šaty, v ktorých vyzerala fantasticky. Podľa britských médií, mala na sebe náušnice, ktoré kedysi patrili kráľovnej Alžbete II. Fotografom sa podarilo zachytiť veľmi dojímavý moment. Kate sa totiž na podujatí zvítala so speváčkou Jessie J. Obe ženy majú za sebou náročný boj so zákernou rakovinou a prešli si tak ťažkou životnou skúškou.
Súčasťou večera boli aj vystúpenia z muzikálu Paddington. Ako princezná prezradila, ich ratolesti - George, Charlotte a Louis boli veľmi smutné z toho, že deti na túto udalosť nemajú povolený vstup. Ktovie, čo povedia na to, keď uvidia fotky, na ktorých dvojičky Emelia a Olivia odovzdávajú Kate kyticu...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%