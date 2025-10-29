Dcéra Beyoncé PODOBOU vyráža dych: Akoby svojej mame z oka vypadla!

NEW YORK - Dcéra svetovej divy Beyoncé, trinásťročná Blue Ivy Carter, opäť všetkým vyrazila dych! Na prestížnom Angel Ball v New Yorku sa objavila v oslnivej ružovej róbe. Mladá Blue Ivy vyzerá ako dokonalá kópia svojej mamy. Veď pozrite!
V New Yorku sa konalo prestížne podujatie Angel Ball, ktoré sa uskutočnilo v luxusnom Cipriani Wall Street. Venované bolo výskumu rakoviny a hlavnou hviezdou večera bola Tina Knowles, matka Beyoncé, ktorá získala ocenenie za svoju dlhoročnú filantropickú činnosť a podporu onkologického výskumu.
Tina dojala publikum svojím príbehom. Sama si totiž prešla rakovinou prsníka v prvom štádiu, a hoci chorobu prekonala, prišla o jednu zo svojich najbližších priateliek. Podporiť ju prišla vnučka, dcéra svetoznámej speváčky Beyoncé, Blue Ivy Carter, ktorá ukázala, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Na akcii zažiarila ako skutočná hviezda.
Blue Ivy prišla na červený koberec v dlhej ružovej róbe s pierkovaným kabátikom a jemnými ružovými lodičkami. A vyzerala akoby mame z oka vypadla! Na Instagrame sa neskôr ozvala aj samotná Beyoncé, ktorá svojej mame venovala dojímavý odkaz: „Gratulujem, mami, k tvojmu filantropickému oceneniu na Angel Ball dnes večer!“
