Obrovská RADOSŤ slávneho Frasiera: V 70-ke sa stal ÔSMY RAZ otcom!

LOS ANGELES - Hollywoodska legenda Kelsey Grammer má dôvod na oslavu! Hviezda kultového seriálu Frasier sa totiž dočkala ďalšieho prírastku do rodiny. Sedemdesiatročný herec prezradil, že s manželkou Kayte Walsh privítali na svet synčeka, ktorému dali meno Christopher.
Radostnú novinku oznámil počas pondelkového podcastu Pod Meets World s úsmevom na tvári: „Bolo to len pred tromi dňami. Christopher sa práve pridal do rodiny.“ Pre slávneho herca ide už o ôsme dieťa – a zároveň štvrté, ktoré má so svojou súčasnou manželkou.
Kelsey sa stal otcom po prvýkrát ešte v roku 1983, keď sa mu s prvou manželkou Doreen Alderman narodila dcéra Spencer, dnes už 43-ročná. Po ich rozvode mal s priateľkou Barrie Buckner dcéru Greer, ktorá má dnes 33 rokov. Grammer sa následne krátko oženil s Leigh-Anne Csuhany, no neskôr zakotvil po boku Camille Grammer, známej z reality šou Real Housewives of Beverly Hills.
S ňou má dve deti – dcéru Mason (23) a syna Judea (20). Po rozvode v roku 2011 však prekvapivo rýchlo našiel novú lásku – Kayte Walsh, bývalú letušku, s ktorou sa oženil len pár mesiacov po rozchode s Camille. Spolu majú teraz štyri deti: dcéru Faith (13), synov Gabriela (11), Jamesa (8) a najnovšie aj malého Christophera.
O tom, že je Kayte opäť tehotná, sa začalo špekulovať už v júni, keď sa dvojica prechádzala po Londýne. Kayte mala na sebe tmavomodré šaty a béžový kardigan, pod ktorými bolo jej rastúce bruško jasne vidieť. Podľa zdroja pre Daily Mail bol Kelsey z ďalšieho dieťatka nadšený. „Bol počas celého tehotenstva neuveriteľne podporujúci. Aj keď to bolo neplánované, prinieslo to do ich manželstva novú iskru, ktorú obaja potrebovali,“ prezradil zdroj.
Herec si vraj tentoraz chce rodičovstvo naplno užiť a venovať sa deťom viac než v minulosti, keď ho pracovné povinnosti pohltili naplno. V rozhovoroch už viackrát spomínal, že jeho rodina kedysi trpela kvôli náročnej kariére, no s Kayte dostal podľa vlastných slov „druhú šancu“. „To je na tom to krásne – byť starším otcom,“ povedal v rozhovore pre The Guardian. „Je to skutočný dar.“
