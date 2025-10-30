Pamätáte si na herečku z filmu Charlie a továreň na čokoládu? Aha, ako dnes vyzerá!

LOS ANGELES - Pamätáte si Violet z filmu Charlie a továreň na čokoládu? Malé dievča s nekonečnou zásobou žuvačiek sa nezmazateľne zapísalo do pamäti fanúšikov. Dnes, po takmer dvadsiatich rokoch od premiéry, je z jej predstaviteľky AnnaSophii Robb úspešná herečka. Pozrite, ako dnes vyzerá!
Pamätáte si rozmaznanú Violet, šampiónku v žuvaní žuvačiek z legendárneho filmu Charlie a továreň na čokoládu? Málokto by dnes spoznal, že pôvabná blondínka, ktorá sa v čiernych korzetových šatách ukázala na nedávnom podujatí v New Yorku, je práve AnnaSophia Robb – herečka, ktorá pred takmer dvomi desaťročiami stvárnila túto dievčinu.
AnnaSophia sa len nedávno objavila na 115. výročí udeľovania vyznamenaní Women’s Wear Daily, ktoré sa konalo v priestoroch Cipriani South Street v New Yorku. Od čias, keď hrala súťaživú Violet, ktorá sa vo filme premení na obrovskú čučoriedku, sa AnnaSophia výrazne zmenila.
Z dievčatka vyrástla do krásnej, vyzretej ženy, ktorá sa stále aktívne venuje herectvu. Po úspechu v spomínanom filme, kde sa po boku Johnnyho Deppa predstavila ako jedna z detských hviezd, sa Robb objavila v množstve ďalších projektov.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%