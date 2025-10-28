Z hviezdy Hier o tróny je ŽENÁČ: Spoznali by ste ho ešte?!

LONDÝN - Anglický herec Isaac Hempstead-Wright, známy predovšetkým ako Bran Stark zo seriálu Hra o tróny, sa o víkende stal ženáčom! Svoju vyvolenú, ktorú verejnosť pozná len pod iniciálom „M“, si vzal počas súkromného obradu v Londýne.
Herec sa o túto radostnú novinu podelil na sociálnej sieti Instagram spolu s niekoľkými romantickými fotkami zo svadby. „Najlepšia osoba, akú som kedy stretol, najlepší deň v mojom živote, najlepší priatelia a rodina, akú som si mohol priať. Aký skvelý deň, aký skvelý život. Milujem ťa, M,“ napísal dojemne Isaac k záberom z veľkého dňa.
Po svadobnom obrade sa čerství manželia odviezli tradičným londýnskym červeným autobusom na recepciu, kde si v spoločnosti najbližších užili večer plný jedla, tanca, smiechu a radosti až do noci. Medzi gratulantmi nechýbali ani jeho bývalí kolegovia z Hry o tróny. Sophie Turner, ktorá stvárnila jeho seriálovú sestru Sansu, mu do komentárov napísala: „Gratulujem, Isaaaaaac!“ A herec John Bradley, známy ako Samwell Tarly, pridal dojaté: „Ach, kámo! Blahoželám!“
Isaac sa stal súčasťou legendárneho seriálu, keď mal len dvanásť rokov, a účinkoval vo všetkých sériách okrem piatej. Okrem Hry o tróny sa objavil aj v šiestich filmoch, no od roku 2021 si dal od herectva pauzu, aby sa mohol naplno venovať štúdiu. Nedávno dokončil univerzitu s titulom v odbore neuroveda.
