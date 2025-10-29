Radostná novinka Kapitána Ameriku (44): Stal sa otcom... Dieťa má s krásnou herečkou (28)!

LOS ANGELES - Kapitán Amerika je už otcom! Chris Evans a jeho manželka Alba Baptista sa tešia z prvého dieťatka.
Herec Chris Evans a jeho manželka, portugalská herečka Alba Baptista, sa stali rodičmi. V sobotu sa im narodila dcérka Alma Grace. Podľa rodného listu, ktorý získal portál TMZ, prišla na svet o 13:27 a má priezviská po oboch rodičoch. Prvé dohady o Alminom tehotenstve sa objavili už v júli, keď jej otec Luiz Baptista na sociálnych sieťach naznačil, že rodina očakáva prírastok.
Herec sa v minulosti netajil túžbou stať sa otcom. Evans a Baptista sa začali stretávať v roku 2021. Oficiálne svoj vzťah priznali až o dva roky neskôr. Svoje zásnuby nikdy verejne nepotvrdili. Herec však v júni pre magazín The Knot prezradil, že ju požiadal o ruku v jej rodnom jazyku. Svadbu mali tiež v tajnosti.
Pre New York Comic Conu prehovoril o ich veľkom dni: „Bolo to naozaj úžasné. Vlastne sme mali dva obrady – jeden na východnom pobreží a druhý v Portugalsku,“ povedal. „Obe svadby boli nádherné a krásne, ale plánovanie bolo náročné. Tí, ktorí ste ženatí, viete, že to človeka vyčerpá,“ dodal s úsmevom.