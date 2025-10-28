Hviezdna herečka na afterpárty v PRIESVITNÝCH šatách: Veď to mohla prísť rovno HOLÁ!

LOS ANGELES - Na prestížnej afterpárty sa všetky oči upierali na herečku Inannu Sarkis. Tá sa rozhodla pre outfit, ktorý by si na seba trúflo len minimum žien – priesvitné šaty odhaľovali takmer všetko!
Hollywood zažil ďalší večer plný hviezd, no nikto neupútal pozornosť tak ako herečka Inanna Sarkis, známa z filmov After. Na exkluzívnej afterpárty po podujatí Vogue World: Hollywood 2025, ktoré sa konalo v Los Angeles, prišla v outfite, na ktorý tak skoro nikto nezabudne.
Inanna stavila na rafinované šaty, ktoré jej dokonale zvýraznili ženské krivky. Prišla v róbe z priesvitnej látky, ktorej ukázala svoje bujné poprsie. Mnohí by sa pri jej outfite zhodli, že mohla prísť rovno holá. Inanna prosto vie, ako zaujať a vyčnievať z davu. A presne o tom svet šoubiznisu je.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%