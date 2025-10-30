Americká hviezda v slzách: Jej dcéra skončila vo VÄZENÍ... Prosí o modlitby!

LOS ANGELES - Americká herečka a komička Rosie O'Donnell (62) prežíva mimoriadne ťažké obdobie. Na sociálnych sieťach sa obrátila na fanúšikov so srdcervúcou prosbou – žiada o modlitby za svoju dcéru Chelsea (28), ktorá čelí „strašidelnej budúcnosti“ po tom, ako ju odsúdili na väzenie za porušenie podmienky.
Rosie sa o bolestnú správu podelila na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila fotografiu svojej dcéry ešte z čias, keď bola tínedžerka. Na zábere má Chelsea ružový sveter a usmieva sa – netušiac, aké životné boje ju čakajú. „Moje dieťa, Chelsea Belle – ešte predtým, než jej život ovládla závislosť. Milovala som ju vtedy a milujem ju aj teraz, keď čelí desivej budúcnosti. Modlitby sú vítané,“ napísala dojemne herečka k fotografii.
Podľa informácií magazínu People bola Chelsea O'Donnell 22. októbra opäť odsúdená na výkon trestu odňatia slobody po tom, čo porušila podmienku uloženú v marci tohto roka. Herečka v oficiálnom vyhlásení uviedla, že ju dcérin osud nesmierne trápi: „Mám súcit s každým, kto bojuje so závislosťou. Chelsea sa narodila do závislosti a jej cesta bola veľmi bolestivá – pre ňu aj pre jej štyri malé deti. Naďalej ju milujeme a podporujeme v týchto ťažkých časoch. Modlitby sú vítané.“
Chelsea, ktorú Rosie adoptovala ešte ako bábätko, má za sebou búrlivý rok 2024. Medzi septembrom a decembrom bola trikrát zatknutá vo Wisconsine – najprv za držbu metamfetamínu a zanedbanie starostlivosti o dieťa, neskôr za porušenie kaucie a odpor voči policajtovi. Napriek viacerým varovaniam sa jej nepodarilo dodržať prísne podmienky súdu, ktoré zahŕňali úplnú triezvosť, zákaz kontaktu s užívateľmi drog a zákaz držby zbraní. Po opakovaných porušeniach tak skončila za mrežami.
Chelsea je matkou štyroch malých detí – Skylar Rose (6), Riley (4), Avery Lynn (3) a Atlasa (1). O všetky sa v súčasnosti starajú príbuzní, kým Chelsea nastupuje na výkon trestu. Rosie O'Donnell, známa z filmov ako A League of Their Own či The View, sa nikdy netajila tým, že jej vzťah s Chelsea bol komplikovaný. Teraz však herečka stojí pevne pri svojej dcére – aj napriek všetkým ťažkostiam. „Láska matky sa nikdy nevzdáva,“ odkázala fanúšikom pod ďalším príspevkom.