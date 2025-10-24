Narodeninová párty Kim Kardashian: Kate Moss to zjavne PREHNALA... Pri odchode div, že NEZASPALA!

LONDÝN - Britská supermodelka Kate Moss (51) je známa tým, že si vie život poriadne užiť – a ani po päťdesiatke to nevyzerá, že by spomalila! Hoci jej najdivokejšie roky sú už minulosťou, keď sa stretne dobrá partia a alkohol tečie potokom, Kate rozhodne nie je tou, čo by kazila zábavu... Inak tomu nebolo ani na oslave Kim Kardashian. Z tej totiž modelka odchádzala zjavne unavená!
Presne to sa potvrdilo aj v stredu večer v Londýne, kde sa zúčastnila na narodeninovej oslave Kim Kardashian (45). Párty, ktorú usporiadal známy módny fotograf Mert Alas, sa konala v jeho luxusnom dome a nechýbala tam celá smotánka módneho sveta. Kate sa ocitla „medzi svojimi“ – v spoločnosti návrhárov, modeliek a umelcov, s ktorými sa pozná už roky. Nechýbali ani starí priatelia, takže dôvodov na pripitie bolo viac než dosť.
Podľa prítomných sa skvelo bavila, smiala sa a pôsobila uvoľnene – ako kedysi v časoch, keď bola kráľovnou londýnskych večierkov. Z domu fotografa Merta Alasa, ktorý je Kiminým dlhoročným priateľom, nakoniec odchádzala v sprievode návrhárky Belly Freud. Tá je pravnučkou slávneho psychiatra Sigmunda Freuda a dcérou známeho britského umelca Luciana Freuda, pre ktorého bola Kate kedysi múzou. No a modelka pôsobila značne unavene.
No hoci z večierku odchádzala až neskoro v noci, a zdalo sa, že každým krokom zaspí, stále vyzerala štýlovo a spokojne. Zdá sa, že večierky sú stále jej prirodzeným prostredím – a že ani po rokoch nestratila šarm ani energiu, ktorou si kedysi podmanila celý svet módy.