Prominentné dcérenky na móle: Uhádnete, ktoré slávne hviezdy sú ich rodičmi?!

LOS ANGELES - Na prehliadke Victoria’s Secret Fashion Show 2025 to poriadne žilo! Tentoraz sa pozornosť neupierala len na krídla a trblietky, ale najmä na „nepo babies“ – deti slávnych rodičov, ktoré si razia vlastnú cestu vo svete modelingu.
Lila Moss (23), dcéra legendárnej supermodelky Kate Moss, a Iris Law (24), ktorú poznáme ako dcéru herca Judea Lawa a Sadie Frost, predviedli, že šarm majú jednoducho v génoch. Obe sa objavili v športovo-školských outfitoch z kolekcie Pink by Victoria’s Secret a na pódiu žiarili sebavedomím aj štýlom.
Zatiaľ čo Iris modelingové gény nemala po kom podediť, Lila ide v stopách svojej slávnej mamy. Kate Moss sa pritom na móle Victoria’s Secret objavila po prvý raz len minulý rok, a to celkom nečakane. Ikona 90. rokov, známa z kampaní pre Calvin Klein, Chanel, Dior či Versace, tak symbolicky odovzdala štafetu svojej dcére.
Lila v rozhovore pre British Vogue v roku 2023 priznala, že jej mama jej síce fandí, ale s chôdzou po móle jej vôbec nepomohla: „Mama mi vždy hovorila, že musím chôdzu cítiť. Nevie vysvetliť, ako to robí – proste to robí,“ smeje sa Lila. Vyzerá to, že anjelske krídla Victoria’s Secret, ktoré sú akousi poctou pre modelku, sú už na dosah – možno ich Lila oficiálne získa práve v roku 2026.
