Slávna kráska nechala podprsenku doma: Juj, vypomstilo sa jej to!

PARÍŽ - Hanblivosť a ostych sa vo svete modelingu nenosia. Zrejme aj preto si slávna modelka Kate Moss nerobila ťažkú hlavu z toho, že by ktokoľvek mohol vidieť jej prsia.
V Paríži aktuálne prebieha týždeň módy, ktorý prilákal do hlavného mesta Francúzka mnohé celebrity. Podujatie je skvelou príležitosťou ako načerpať inšpiráciu, prípadne predviesť svoj cit pre módu. Prehliadky sa hemžia známymi tvárami a veru, niektoré z nich predviedli celkom zaujímavé kreácie.
Už pár dní si túto atmosféru naplno užíva aj hviezdna modelka Kate Moss. Tá nechýbala ani na módnej šou značky Tom Ford, kde výberom outfitu rozhodne zaujala. Blondínka mala na sebe čierny nohavicový kostým, ktorý dokonale zvýraznil jej štíhle krivky. Zaujímavé je, že pod sako si nič nedala. Ani podprsenku. A tak pri pohybe a chôdzi ukázala prítomným svoje vnady v plnej paráde.
Pohotový bulvárny fotograf nelenil a s nadšením si ju hneď vyfotil. Je ale dosť pravdepodobné, že Kate si z tohto pikantného odhalenia nebude robiť ťažkú hlavu. V médiách sa už neraz objavili jej fotky "hore bez", keď sa na dovolenke slnila len v spodnej časti bikín.
