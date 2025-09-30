FOTO z módnej šou Saint Laurent: Kate Moss ukázala šediny, jej dcéra... Vypustila prsia!

PARÍŽ - Bolo sa na čo pozerať! A to nielen na prehliadkovom móle, ale aj mimo neho. V pondelok večer sa v hlavnom meste Francúzska konala módna šou prestížneho dizajnérskeho domu, ktorej sa zúčastnili viaceré tváre šoubiznisu. Pozrite, v akých kreáciách sa predviedli!
V Paríži aktuálne prebieha Paris Fashion Week, v rámci ktorého sa v pondelok konala módna šou Saint Laurent - Spring/Summer 2026. Prehliadka sa konala v blízkosti Eiffelovej veže a "mólo" bolo lemované záhonami bielych hortenzií. Kolekcia obsahovala vybrané prvky typické pre 80. roky - veľké siluety, široké ramená, či vrstvenie.
Spomedzi hviezdnych hostí, ktorých sa šou zúčastnili, možno spomenúť speváčku Madonu. Tá si prišla prehliadku užiť spolu so svojou dcérou Lourdes Leon. Pozornosť pútali aj Carla Bruni, Catherine Deneuve, Zoë Kravitz, Eva Herzigova, či Kate Moss s dcérou Lilou.
Väčšina pozvaných hostí stavila na kreácie čiernej farby. Kate Moss si obliekla sako-šaty, ktoré dokonale zvýraznili jej štíhlu postavu. Prekvapivý bol však pohľad na jej vlasy. Slávna modelka má viditeľný odrast a v ňom už aj šediny.
Na čiernu farbu stavila aj jej dcéra Lila. Tá dala všetkým najavo, že podprsenku nechala v ten deň doma.
