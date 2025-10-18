Modelku našli mŕtvu (†29): Mrazivá SMRŤ... Expartner ju bodol viac ako 20-krát!

MILÁNO – Šokujúca vražda otriasla Talianskom! Krásna modelka a podnikateľka Pamela Genini (†29), známa aj z reality šou, bola v utorok večer brutálne dobodaná na smrť na balkóne svojho bytu v Miláne. Útočníkom mal byť jej priateľ Gianluca Soncin (52), ktorého sa údajne snažila opustiť.
Podľa talianskeho denníka Il Giorno sa dvojica pohádala na terase jej bytu na treťom poschodí. Počas hádky mal Soncin vytiahnuť nôž a zasadiť modelke viac ako 20 rán. Susedia neskôr uviedli, že počuli Pamelu zúfalo kričať o pomoc. „Kričala veľmi nahlas, stále opakovala: ‚Pomoc! Pomoc!‘,“ povedal jeden zo svedkov pre talianske médiá.
Záchranári dorazili na miesto krátko po útoku, no napriek snahe lekárov sa už mladú ženu nepodarilo zachrániť. Útočník sa podľa všetkého pokusil o samovraždu – keď na miesto dorazila polícia, našli ho s dvoma reznými ranami na krku. Bol okamžite prevezený do nemocnice Niguarda v Miláne, kde je momentálne v kritickom stave.
Pamela Genini nebola len modelka, ale aj úspešná podnikateľka. Pôsobila vo svete vysokej módy, objavila sa v kampaniach známych značiek, spoluzaložila značku plaviek SheLux a venovala sa aj luxusným nehnuteľnostiam. Na Instagrame sa často delila o svoj pôvabný život – fotky z dovoleniek v Portofine či z červeného koberca na Benátskom filmovom festivale sledovali tisíce fanúšikov. Ako 19-ročná sa zviditeľnila v kontroverznej reality šou Ostrov Adama a Evy, kde účinkovali všetci súťažiaci nahí.
Podľa susedov mal pár búrlivý vzťah. Soncin ju údajne v posledných mesiacoch stále kontroloval a žiarlil. „Už pred pár mesiacmi u nich bola polícia. Hádali sa a ona ho nechcela pustiť do bytu,“ uviedol jeden zo susedov. V osudný večer mal prísť Soncin k nej domov, kde sa opäť pohádali. Pamela sa ho vraj chystala definitívne opustiť a krátko pred útokom volala svojmu bývalému priateľovi. Podľa niektorých talianskych médií práve on zavolal políciu, keď pochopil, že sa deje niečo zlé.
Susedia Pamelu opísali ako „veľmi milú, usmievavú a dobrosrdečnú ženu“, ktorú mali v dome všetci radi.