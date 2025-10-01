Po 19 rokoch išli od seba: Hviezdna herečka už požiadala o ROZVOD a jej ex... Má vraj INÚ!

NEW YORK - Po takmer dvoch desaťročiach manželstva je koniec. Nicole Kidman podala žiadosť o rozvod s Keithom Urbanom a podľa zákulisných informácií spevák už randí s mladšou!
Iba včera sme vás na Topkách informovali o krachu manželstva hollywoodskej herečky Nicole Kidman a speváka Keitha Urbana. Teraz vyšlo najavo, že herečka už aj podala žiadosť o rozvod po takmer dvoch desaťročiach spoločného života. Informáciu potvrdil denník Daily Mail. Manželia čelili už dlhší čas náročnému obdobiu.
Ona nakrúcala filmy, on koncertoval na celosvetovom turné, a podľa blízkych zdrojov ich kvôli neustála vzdialenosti to neustáli. Kidman podala žiadosť o rozvod v utorok, pričom sa odvolala na nezmieriteľné rozdiely. V zákulisí nashvillskej hudobnej scény sa zároveň začali šíriť dohady, že Urban už má novú známosť.
„Povráva sa, že je s mladšou ženou z brandže. O tom sa hovorí všade. Všetci chcú vedieť kto to je, ale zatiaľ je to záhada,“ prezradil zdroj z hudobného priemyslu. Pár spolu vychoval dve dcéry – Sunday Rose (17) a Faith Margaret (14). Herečka má aj dve adoptované deti z predchádzajúceho manželstva s Tomom Cruisom – Isabellu (32) a Connora (30).