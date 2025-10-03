TRAPAS slávnej krásky pri odchode z párty: Pozor, padá hviezda!

PARÍŽ - To muselo byť nepríjemné! Kedykoľvek sa slávna modelka Heidi Klum objaví v spoločnosti, vždy vyzerá tip-top a všetko je dokonalé. V uplynulých dňoch sa ale nevyhla trapasu.
Heidi Klum strávila uplynulé dni vo Francúzku, kde sa konal Paris Fashion Week. 52-ročná hviezda sa objavila aj na prehliadkovom móle, ale väčšinu módnych šou si užívala ako divák. Nuž, a stále mala na sebe zaujímavé outfity.
Jeden taký predviedla aj na módnej šou značky Karl Lagerfeld, po ktorej sa konala aj menšia párty. Heidi mala na sebe zaujímavo strihaný nohavicový overal čiernej farby. K nemu si obula sandáliky na vyššom opätku, čo ju pri odchode z akcie zradilo.
Slávna modelka, ktorá je na tento druh obuvi určite zvyknutá, si totiž nevšimla schodík a pred davom fotografov takmer spadla. Našťastie, pohotový bodyguard ju včas zachytil a pomohol jej.
